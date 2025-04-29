記住敵人打更猛！記憶NK細胞成抗癌新武器

癌症免疫療法新突破，適應性 NK 細胞瞄準難治腫瘤；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，瑞典卡羅林斯卡學院 （Karolinska Institutet） 最新研究揭示，特定自然殺手細胞（NK 細胞）具備「記憶」能力，能更有效地對抗癌細胞，為卵巢癌等難治癌症帶來革命性的治療契機。這項發現挑戰了醫學界對 NK 細胞功能的傳統認知。

自然殺手細胞（NK cells）是一種重要的免疫細胞，如同身體的防衛前線，能直接辨識並清除病毒感染細胞或腫瘤細胞，無需事先「學習」。過去普遍認為 NK 細胞屬於先天免疫系統，缺乏記憶能力。然而，近年研究發現其中一個特殊亞群，稱為「適應性自然殺手細胞」（adaptive NK cells, aNK 細胞），能夠「記住」先前遭遇過的威脅。

請繼續往下閱讀...

此次新研究進一步證實，這些具備記憶力的aNK細胞擁有更強大的抗癌潛力。它們不僅能辨識來自腫瘤的特定信號，有效「浸潤」癌組織內部，還能協同其他免疫細胞，發動更猛烈的攻擊。若再次遇到相同威脅，其反應會更為迅速且強勁，使其成為對抗癌症極具潛力的新武器。

研究主持人、卡羅林斯卡學院實驗室醫學系資深講師迪薩爾汗（Dhifaf Sarhan）指出，研究結果顯示aNK細胞在癌症治療，特別是難治的卵巢癌方面，展現出巨大潛力。她補充，這項研究也挑戰了過去認為NK細胞僅具先天免疫、對癌症無記憶功能的觀念，為開發創新的免疫療法開啟了新機會。

研究團隊透過先進的單細胞層級 RNA 與基因表現圖譜技術，全面分析了人體免疫細胞以及卵巢癌腫瘤組織，深入探討 aNK 細胞如何與卵巢癌細胞互動。這項尖端技術讓科學家得以精準解析細胞間的複雜作用機制。

展望未來，薩爾汗博士表示，下一步的研究重點將是開發能有效增加患者體內 aNK 細胞數量與活性的方法。待技術成熟後，將會進行臨床試驗，評估此療法對提升癌症患者存活率的實際效果。項基礎研究的突破，有望為未來的癌症免疫療法開闢新的治療途徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法