侵襲性肺鏈病例6年新高 215萬名長者未打疫苗

長者盡快接種肺炎鏈球菌疫苗，以增強保護力。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕感染肺炎鏈球菌後可引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與嚴重併發症，好發於嬰幼兒及65歲以上長者，死亡率可達5%至8%，衛福部疾管署今（29日）表示，今（2025）年侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計已達125例，創下6年同期新高，其中更有14人死亡，估計仍有約215萬名長者尚未接種任1劑肺炎鏈球菌疫苗，呼籲快打增強保護力。

我國已於2023年10月起陸續將65歲以上長者及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種。

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疾管署副署長羅一鈞表示，今年65歲以上民眾接種13價疫苗累積約175.7萬劑、23價疫苗約23.3萬劑，2劑接種完成率為24.9%，估計仍有約215萬名長者尚未接種任1劑肺炎鏈球菌疫苗；19至64歲高風險對象，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者等，則累計接種約0.8萬人。

羅一鈞呼籲，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，目前13價疫苗庫存數量約44.5萬劑，23價疫苗庫存約13.7萬劑，提醒踴躍接種，共同守護家人及自身健康。

疾管署副署長羅一鈞提醒長者盡快接種肺炎鏈球菌疫苗，以增強保護力。（記者林惠琴攝）

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