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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》你是易「觸電」體質？營養師授5飲食法改善

2025/04/29 17:12

營養師列出有助於改善易觸電體質的飲食，如攝取含鉀的香蕉、補充含抗氧化營養素的奇異果、含鎂的燕麥等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師列出有助於改善易觸電體質的飲食，如攝取含鉀的香蕉、補充含抗氧化營養素的奇異果、含鎂的燕麥等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過一摸門把、牽小孩、開車門，就「啪」一下被電到的經驗？營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，除了環境因素外，飲食也會影響人體對靜電的「敏感度」。因此，他也列出了5種有助於打造不易觸電體質的飲食，如攝取含鎂的燕麥、攝取含鉀的香蕉、補充含鈣與維生素D的小魚乾、補充抗氧化營養素（維生素C與維生素E）的奇異果，以及多喝水。

容易靜電4原因

●皮膚乾燥、角質水分少：缺水的皮膚導電力較差，容易累積靜電，電一觸即發。

●穿著容易產生靜電的材質：如化纖、毛料。合成纖維如聚酯纖維、尼龍等容易摩擦產生電荷，加上乾冷空氣就容易放電。

●身體電解質平衡差：若體內鉀、鈉、鎂、鈣等電解質攝取不足，神經傳導與細胞電位不穩，也可能讓你「比較容易放電」。

●空氣乾燥、濕度低、靜電不易釋放：冬天室內開暖氣、濕度下降，靜電容易在身體上累積不易散去。

營養師分享，冬天室內開暖氣，濕度下降，也容易靜電；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，冬天室內開暖氣，濕度下降，也容易靜電；圖為情境照。（圖取自freepik）

5飲食打造「不易觸電」體質

●補充鎂：鎂有助於穩定神經系統、參與肌肉與細胞的電位傳導，維持電解質平衡，是平衡體內靜電的重要角色。食物來源：南瓜子、燕麥、菠菜、黑巧克力、堅果

●攝取鉀：鉀能幫助調節體液與電位差，減少神經敏感度，維持細胞內外電解質穩定。食物來源：香蕉、酪梨、地瓜、豆類、菠菜。

●適量補充鈣與維生素D：鈣是肌肉與神經傳導的關鍵礦物，維生素D可幫助吸收鈣質，兩者搭配能加強穩定性。食物來源：乳製品、小魚乾、黑芝麻、雞蛋、日曬15分鐘。

●多喝水：補水可以幫助皮膚保濕，讓皮膚不乾裂，也有助於身體導電平衡，使體內電解質循環更穩定。

●攝取抗氧化營養素：像維生素C、維生素E可減少自由基與靜電導致的細胞壓力，保護細胞膜穩定。食物來源：奇異果、莓果、堅果、橄欖油。

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