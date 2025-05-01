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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》如何擺脫泌尿道感染不適？ 中醫推3穴位改善

2025/05/01 21:03

中醫師表示，泌尿道感染原因很多，像是喝水不足，解尿時間間隔太長、憋尿習慣以及衛生習慣不佳；情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，泌尿道感染原因很多，像是喝水不足，解尿時間間隔太長、憋尿習慣以及衛生習慣不佳；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一熱、潮濕，泌尿道就容易感染。澄玥中醫診所院長莊玉菁在臉書專頁「澄玥中醫診所」發文表示，泌尿道感染原因很多，像是喝水不足，解尿時間間隔太長、憋尿習慣以及衛生習慣不佳也都是。她推薦3個有助於緩解症狀的穴位：氣海穴、關元穴、陰陵泉，民眾可透過按摩來改善。

3穴位緩解尿道炎

●氣海穴：位於肚臍下方1.5寸處，約2指幅寬的位置。

●關元穴：位於肚臍下方3寸處，約4指幅寬的位置。

●陰陵泉：小腿內側，膝下脛骨內側凹陷處。

中醫師推薦3個有助於緩解泌尿道感染不適的穴位：氣海穴、關元穴、陰陵泉。（圖取自澄玥中醫診所臉書）

中醫師推薦3個有助於緩解泌尿道感染不適的穴位：氣海穴、關元穴、陰陵泉。（圖取自澄玥中醫診所臉書）

發生泌尿道感染時，相當難受。對此，衛福部也提供了6個預防方法，幫助民眾維持身體健康：

●多喝水：每日理想喝水量為8杯（2000cc），足夠的水分可以將細菌沖離泌尿道。

●常排尿勿憋尿：尤其是女性，長期憋尿會使尿道壓力上升、尿液逆流，一旦有細菌產生，容易使腎臟受到感染而發炎。

●注意個人衛生習慣：女性如廁後應由前往後擦拭，減少細菌從肛門傳到尿道的機會，家長也應教導小女生從小養成好習慣。

●避免陰道灌洗：不要使用陰道除臭劑或有香料的婦女清潔用品。

●清洗會陰部：每天用清水或溫和肥皂清洗會陰部，確保有洗淨及擦乾。

●性行為後多喝水：性行為後最好即刻排尿，此舉對於容易泌尿道感染的人來說尤其重要。

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