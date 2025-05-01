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健康網》日本人這樣泡湯增免疫、防失智！ 醫：3類人勿試
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在日本旅行，泡湯絕對是標配吧！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，日本人泡的湯溫度非常燙，但他們卻一臉享受。他說，這不只是在忍耐，而是湯池中有著關鍵蛋白質：熱休克蛋白，它能保護細胞、提升免疫力、降低失智風險。但他提醒，孕婦、長輩及有心臟病、高血壓、糖尿病的人不要輕易嘗試，身體可能負荷不了。
蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，日本人泡湯時總會泡至「熱到有點受不了」的程度，然後站在風中冷卻，直到身體有點發抖，或直接潑桶冷水降溫，而不只是泡著放鬆而已。
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他說明，日本人泡湯會刻意選攝氏41-42度左右的高溫，短暫泡個10-15分鐘，為的就是要讓身體核心溫度微微升高到接近38度，像輕微發燒一樣，以利於啟動一種叫做「熱休克蛋白（HSPs）」的東西。他表示，熱休克蛋白能在高溫壓力下被喚醒，幫忙修復受損的蛋白質、保護細胞，讓免疫力上升。
此外，也有研究指出，「溫泉熱療法」的確有助於對抗病毒細菌。比如芬蘭有1項研究顯示，長期習慣洗三溫暖的人，罹患心血管疾病的風險少了快50%，連失智症風險也降低了將近66%。
不過，蕭捷健提醒，如此泡湯可不是開玩笑的，並非人人都負荷。像長輩、有心臟病、高血壓、糖尿病的人、孕婦，千萬不要嘗試，身體可能承受不住這種刺激。好好享受 40°C以下的溫泉，放鬆一下即可，對穩定交感神經也有幫助。
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