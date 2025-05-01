自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》日本人這樣泡湯增免疫、防失智！ 醫：3類人勿試

2025/05/01 12:21

醫師分享，日本人泡湯時喜歡將溫度調至41-42°C，這樣做能啟動一種可以提升免疫力、降低失智風險的關鍵蛋白質：熱休克蛋白；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，日本人泡湯時喜歡將溫度調至41-42°C，這樣做能啟動一種可以提升免疫力、降低失智風險的關鍵蛋白質：熱休克蛋白；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在日本旅行，泡湯絕對是標配吧！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，日本人泡的湯溫度非常燙，但他們卻一臉享受。他說，這不只是在忍耐，而是湯池中有著關鍵蛋白質：熱休克蛋白，它能保護細胞、提升免疫力、降低失智風險。但他提醒，孕婦、長輩及有心臟病、高血壓、糖尿病的人不要輕易嘗試，身體可能負荷不了。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，日本人泡湯時總會泡至「熱到有點受不了」的程度，然後站在風中冷卻，直到身體有點發抖，或直接潑桶冷水降溫，而不只是泡著放鬆而已。

他說明，日本人泡湯會刻意選攝氏41-42度左右的高溫，短暫泡個10-15分鐘，為的就是要讓身體核心溫度微微升高到接近38度，像輕微發燒一樣，以利於啟動一種叫做「熱休克蛋白（HSPs）」的東西。他表示，熱休克蛋白能在高溫壓力下被喚醒，幫忙修復受損的蛋白質、保護細胞，讓免疫力上升。

此外，也有研究指出，「溫泉熱療法」的確有助於對抗病毒細菌。比如芬蘭有1項研究顯示，長期習慣洗三溫暖的人，罹患心血管疾病的風險少了快50%，連失智症風險也降低了將近66%。

不過，蕭捷健提醒，如此泡湯可不是開玩笑的，並非人人都負荷。像長輩有心臟病、高血壓、糖尿病的人孕婦，千萬不要嘗試，身體可能承受不住這種刺激。好好享受 40°C以下的溫泉，放鬆一下即可，對穩定交感神經也有幫助。

醫師提醒，孕婦、長輩、有心臟病、高血壓及糖尿病的人不要輕易嘗試溫泉熱療法，身體可能會承受不住；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，孕婦、長輩、有心臟病、高血壓及糖尿病的人不要輕易嘗試溫泉熱療法，身體可能會承受不住；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中