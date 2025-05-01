健康網》備考工作壓力山大？ 中醫教「這樣吃」紓壓好元氣

中醫師舉例，牛奶、優酪乳、雞蛋、雞肉和鮭魚等能幫助合成血清素，產生愉悅的心情；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕會考將近，考生們很緊張，或是上班族工作壓力大，心情超壓抑？中醫師王大元說明，中醫釋放壓力主要是藉由疏肝解鬱、寧心安神、通暢氣血、補養元氣的方式，除了藥物、針灸、按摩耳穴外，也可透過牛奶、優酪乳、雞肉和鮭魚，或是飲用薄荷茶、薰衣草茶等茶飲放鬆心情。另外，有喝咖啡習慣者，可加入薄荷、檸檬草等調配，也能幫助紓壓。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，中醫釋放壓力主要是藉由疏肝解鬱、寧心安神、通暢氣血、補養元氣的方式，除了藥物、針灸、按摩以外，身心的放鬆也很重要，多出去曬曬太陽、遊山玩水，才能面對生活上的重重挑戰。

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中醫師說明，耳神門位於耳三角窩凹陷處，按摩5-10分鐘，可暫時舒壓；示意圖。（資料照）

王大元提及，按摩耳穴是1種暫時舒壓的好方法，像是位於耳三角窩凹陷處的耳神門，或位於耳垂的快活穴，可用手指按摩5-10分鐘，也可將耳珠或將王不留行種子貼於耳穴持續刺激治療。

此外，飲食也能緩解情緒漩渦！王大元舉例，牛奶、優酪乳、雞蛋、雞肉和鮭魚能夠幫助合成血清素，產生愉悅的心情；薄荷茶、浮小麥茶、薰衣草茶、馬鞭草茶和洋甘菊茶能放鬆心情；至於有喝咖啡習慣者，也可以加入薄荷、檸檬草等調配，記得不要咖啡因攝取過量。

中醫師表示，除了透過藥物、針灸、按摩舒壓外，身心放鬆也很重要，多出去曬曬太陽，才能面對生活挑戰；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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