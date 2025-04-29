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健康 > 心理精神

促進中小學生正向心理 教育部發展桌遊等教材

2025/04/29 11:20

桃園市茄苳國小透過繪本，引導學生觀察圖片練習辨識情緒。（教育部提供）

桃園市茄苳國小透過繪本，引導學生觀察圖片練習辨識情緒。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕根據衛福部去（2024）年統計，12至17歲青少年輕生死亡人數比例，過去5年從12.5％上升到18.4％，孩子的心理健康受重視。教育部委託國立台灣師範大學，發展「健康促進學校正向心理健康教材」，包括桌遊國小版「幸福945」、國高中版「幸福Give Me 5 健康4ever」；健康週曆「幸福有GO力」學習單；懶人包「五正四樂」圖解等多元資源，協助教師將正向心理健康、五正四樂概念融入課程教學。

教育部國教署組長葉信村說明，為增進學童身心健康，自110學年度起增列「正向心理健康」為高級中等以下學校健康促進主要的推動議題，以「健康幸福」為核心理念，培養學生「五正」（正向情緒、正向參與、正向關係、正向意義、正向成就）與「四樂」（樂動、樂活、樂食、樂眠）的健康生活型態，增進學生健康成長與快樂學習。

全國各縣市的中小學校透過校園健康促進活動，推動正向心理健康，例如桃園市茄苳國小為一年級學生設計課程模組，透過繪本故事與互動遊戲，引導學生認識自己的情緒、學習如何與同學良好互動；雲林縣育仁國小則鼓勵學生畫下自己心中的正向小語，製作「正向心理健康小卡」，並將獲獎作品設計為宣導品，使正向心理健康推廣至各校；新北市自強國中推動「感恩留言板」與「愛心分享區」，讓學生學習主動關心同學，並分享自己多餘的文具，營造分享與感恩的友善氛圍。

此外，彰化縣國聖國小實施「正向之星」選拔活動，讓學生彼此票選學習榜樣，並推動EQ課程，由老師依班級特色安排教學內容，運用桌遊讓學生學習情緒管理與正念思考，學校也設計親子學習單與543《五正四樂三好》集點活動，鼓勵家長參與，共同支持學生正向心理健康發展；台北市雙園國小則透過創作陶板作品拼接，打造「正向心理牆」，讓學生用畫作表達情緒與生活感受，讓正向心理成為學校支持環境的一部分。

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教育部委託台師大發展正向心理健康教材。（教育部提供）

教育部委託台師大發展正向心理健康教材。（教育部提供）

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