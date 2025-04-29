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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》治療胃酸逆流也能用手術 重拾生活品質擺脫藥罐子

2025/04/29 10:48

胃食道逆流可說是現代文明病之一，當無法透過調整生活習慣或藥物改善胃食道逆流時，手術介入也是一種選擇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

胃食道逆流可說是現代文明病之一，當無法透過調整生活習慣或藥物改善胃食道逆流時，手術介入也是一種選擇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胃食道逆流可說是現代文明病之一，當無法透過調整生活習慣或藥物改善胃食道逆流時，手術介入也是一種選擇。醫師黃士維指出，目前最常見的手術方式為「胃底折疊術」，不僅改善症狀，也能減少藥物依賴。可幫助已經食道潰瘍、狹窄、出血或巴瑞特氏食道的情況，降低後續癌變風險；或幫助因胃酸逆流導致睡眠障礙、吞嚥困難、喉嚨痛等族群影響社交生活等族群，找回生活品質。

胃食道逆流危險因子 懷孕也上榜

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」發文說明，胃食道逆流主要因下食道括約肌功能失常，導致胃酸異常逆流至食道所致。

常見原因包括肥胖導致腹內壓增加，導致胃酸更容易逆流。還有經常吃高脂肪、辛辣或刺激性食。還有食道裂孔疝氣，也就是胃的一部分穿過橫膈膜，影響食道括約肌的功能。另外懷孕導致的荷爾蒙變化與腹壓上升，也會增加逆流機率。

這些情況可考慮手術

黃士維指出，有些人長期服用藥物仍無法控制症狀，或是有些人可能必須終身使用質子幫浦抑制劑來減少胃酸分泌，手術可能是一個更好的選擇。另外，有些人的胃食道逆流，已經造成食道潰瘍、狹窄、出血或巴瑞特氏食道的狀況，手術可降低後續癌變風險。

另，有些人的胃酸，會持續逆流至氣管，可能會導致慢性咳嗽、氣喘加重，甚至肺部感染，這時手術可有效改善病情。甚至嚴重一點的患者，胃部會部分移位至胸腔，恐造成持續性胸痛與消化不良，手術可修復裂孔疝氣，並恢復正常解剖結構。當然，如果胃食道逆流導致睡眠障礙、吞嚥困難、慢性喉嚨痛，或影響社交生活，手術也是很好的解決方案。

醫師提到，當胃食道逆流導致睡眠障礙，甚至嚴重影響生活品質等情形，也可以考慮手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提到，當胃食道逆流導致睡眠障礙，甚至嚴重影響生活品質等情形，也可以考慮手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

治療胃酸逆流 胃底摺疊術最主流

黃士維提到，目前最常見的手術方式為胃底折疊術，主要是將胃底部的組織繞過食道下方，形成一個「壓瓣」，加強下食道括約肌的功能，防止胃酸逆流。因為屬於微創手術，傷口小、恢復快，改善症狀效果顯著，長期成功率高，也可以減少藥物依賴，降低長期服用制酸劑的副作用。

部分患者可能會出現吞嚥困難或腹脹氣，但這些症狀通常會隨時間改善。此外，對於嚴重的食道裂孔疝氣，手術還可能搭配裂孔修補術，以確保胃部不會再度滑入胸腔。

術後注意 多吃軟質食物、戒菸酒

手術後，患者通常需要2到4週的恢復期。黃士維建議，術後初期需以流質或軟質食物為主，之後逐漸恢復正常飲食。也要避免劇烈運動，尤其是會增加腹壓的動作，如舉重或劇烈咳嗽。當然也要控制體重，避免腹內壓增加，影響手術效果。並強烈建議戒菸戒酒，可以減少對食道與胃部的刺激，加速康復。手術症狀改善率高達90%，大多數患者可以擺脫藥物依賴，回歸正常生活。

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