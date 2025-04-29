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健康網》重聽恐成心臟衰竭警訊！醫：注意聽力衰退

2025/04/29 15:14

劉中平指出，聽力衰退可能是血管早期病變的徵兆；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

劉中平指出，聽力衰退可能是血管早期病變的徵兆；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在高齡社會中，重聽患者人數逐年增加，不僅影響日常生活，還可能暗藏更深層的健康危機。宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」指出，一項來自英國、追蹤超過16萬名受試者、長達11年的大型研究發現，重聽者未來罹患心臟衰竭的機率明顯升高。

劉中平解釋，隨著年齡增長，微細血管受到慢性疾病及老化影響，導致聽神經受損，進而影響聽力。聽力衰退可能是血管早期病變的徵兆，因此這類患者未來發生心臟衰竭的風險也隨之增加。

研究也發現，聽力障礙患者容易因精神壓力升高、情緒過度敏感，甚至社會脫節而刺激交感神經及壓力荷爾蒙分泌，進一步加重心臟負擔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究也發現，聽力障礙患者容易因精神壓力升高、情緒過度敏感，甚至社會脫節而刺激交感神經及壓力荷爾蒙分泌，進一步加重心臟負擔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

此外，研究也發現，聽力障礙患者容易因精神壓力升高、情緒過度敏感，甚至社會脫節而刺激交感神經及壓力荷爾蒙分泌，進一步加重心臟負擔，成為心臟衰竭的潛在因子。

劉中平提醒，對於重聽患者，尤其是並非因外傷或發炎性疾病引起的情況，應特別注意心血管健康，積極篩檢高血壓、糖尿病、高血脂及吸菸等危險因子，並評估微血管功能，以期及早預防心臟衰竭發生。

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