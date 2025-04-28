患者在醫院不適未通報醫護 竟直接叫救護車轉院

基隆市立醫院內發現民眾身體不適，第一時間竟未通知醫師、護理師評估，竟直接要求救護人員將人送到急診室，引發熱議。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局22日接獲市立醫院通報，指出院內有患者頭暈不適，需送往部立基隆醫院急診室救治。救護人員抵達後，詢問院內醫師診斷病況，現場志工竟稱，「這裡是門診部，醫生不會出來看診」，救護人員為了患者生命安全，先行協助送醫，但消防隊員則稱，近1個月已接獲醫院通報5次，感到非常無奈。

「明明就是醫院，卻連請醫護人員看一下患者狀況都不願意！」在消防分隊服務的吳姓隊員指出，這個月市立醫院已經多次請救護車前往現場協助，到場時發現患者病況均無生命危險，非具急迫性，前幾次以為是院內醫師、護理師已經評估過需送往急診室，尊重專業，配合協助，但這次的發現患者因頭暈四肢無力，病況不明，才會開口詢問，發現根本沒請醫師、護理師看過。

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吳姓隊員無奈表示，病患有需要絕對會協助他們就醫，但患者到醫院看病，不就是因為本身有身體不適的情形嗎？在未經專業醫師、護理師診斷下，就直接要送往急診室，是否有浪費社會急救醫療資源之虞？

基隆市立醫院副院長顏士哲接受媒體採訪時則指出，市立醫院門診部屬於處理慢性疾病的院區，遇到急性或住院的重症病患，需要救護車協助送到周邊有急診室的醫院。而且「只要是國民」認為周邊的人員有需要急診就醫，就可以通報119，請救護人員協助，就算在醫院院區內或周邊環境發生的案件，不一定全是醫院人員幫忙聯繫。

初步了解，當時是櫃台的志工人員認為患者有需要叫救護車，患者當下也還沒進行掛號程序，依照一般程序需向鄰近的主管通報，請護理師、醫師或是藥劑師等人幫忙查看；該名志工在院服務多年，應有基本判斷能力，未即時連繫主管，未來會請同仁多加注意。

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