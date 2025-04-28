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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕期嗜甜擔心糖尿病？ 醫：務必定期測血糖

2025/04/28 19:14

懷孕中特別愛吃甜食會得妊娠糖尿病？醫師澄清，兩者沒有絕對關係；圖為情境照。（圖取自freepik

懷孕中特別愛吃甜食會得妊娠糖尿病？醫師澄清，兩者沒有絕對關係；圖為情境照。（圖取自freepik

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「懷孕中特別愛吃甜食，會不會得妊娠糖尿病？」婦產科醫師仇思源說明，兩者沒有絕對關係，但孕婦需要定期檢查血糖，因為荷爾蒙變化可能影響胰島素作用。妊娠糖尿病恐危害媽媽與寶寶的健康，讓寶寶長得過大（巨嬰）、羊水過多，甚至增加胎兒早產、缺氧等風險，因此務必嚴格控制血糖。

定期檢查血糖 媽媽、胎兒都平安

仇思源在臉書粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文說明，糖尿病是因為胰島素出了問題，讓身體無法正常代謝糖分，導致血糖升高。若懷孕期間才發現血糖偏高，稱為妊娠糖尿病，通常懷孕20週後較容易發生。

許多孕媽咪會擔心：「愛吃甜會不會得糖尿病？」仇思源表示，其實只要胰島素功能正常，血糖就能被代謝。但懷孕期間，荷爾蒙變化可能會影響胰島素作用，使血糖較難控制，因此需要定期檢查，確保血糖穩定。

醫師提到，妊娠糖尿病恐危害媽媽與寶寶的健康，像是增加胎兒早產、缺氧等風險，因此務必嚴格控制血糖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，妊娠糖尿病恐危害媽媽與寶寶的健康，像是增加胎兒早產、缺氧等風險，因此務必嚴格控制血糖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

糖化血色素超過6.5 需留意

仇思源表示，目前醫院通常會在懷孕24至28週安排糖耐量測試，幫助篩檢妊娠糖尿病。此外，懷孕初期也可以驗糖化血色素，如果超過6.5%，代表可能在懷孕前就有糖尿病，需要特別注意，有時甚至要施打胰島素來控制血糖。

只要確診妊娠糖尿病，血糖控制就格外重要，因為高血糖可能讓寶寶長得過大（巨嬰）、羊水過多，甚至增加早產的風險。此外，胎兒長期處於高血糖環境，可能會缺氧，甚至出生時不會哭，影響健康，帶來無法挽回的後果。

他提醒，妊娠糖尿病對媽媽和寶寶的健康都有影響。控制血糖對寶寶的成長和發育非常重要，維持在安全範圍內，才能確保寶寶健康平安地出生。

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