健康網》長輩吞嚥不良小心惹肺炎 營養師教照護3重點

針對吞嚥退化長輩，營養師分享照護3招：選擇軟質食物、維持正確吃飯姿勢、用工具輔助；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家中長輩吃飯越來越慢、吃飯或喝湯常嗆到、晚上咳個不停還掉體重？營養師蘇意芳於臉書發文提醒，這些狀況可能是吞嚥功能退化徵兆，嚴重可能引發吸入性肺炎影響生命安全。照顧長輩時，建議選擇軟質食物如板豆腐、濃稠粥，同時可用防嗆湯匙、防滑餐盤、食物泥等工具輔助，並維持正確吃飯姿勢，吃得更安心。

坐正並慎選餐具、食物

●食物夠軟、好吞、不掉渣：選擇像板豆腐、濃稠粥、優格或果泥這類食物，避免茶泡飯、餅乾、堅果這種乾乾碎碎的東西。

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●吃飯姿勢要正確：讓長輩坐直、腳踩地、下巴微微收。可以墊個小枕頭、幫他撐好背，千萬別躺著吃或仰頭吃。

●用對工具，食物小技巧處理吃得安心也有尊嚴：使用防嗆湯匙，湯匙小巧，好控制一口量；防滑餐盤、粗握把餐具，不容易滑掉、不費力；麵包、蛋糕泡牛奶或豆漿後再餵，比較不會掉屑嗆到；搭配天然增稠劑或商業增稠劑如蓮藕粉、麥粉（精）、太白粉勾芡等；食物泥或糊餐如南瓜糊、地瓜泥、香蕉泥等；少量多餐，1天吃4至5餐，吸收更穩定也不會吃太撐。

營養師建議，選擇板豆腐、濃稠粥、優格或果泥這類食物，比較方便長輩吞嚥；圖為示意圖。（圖取自freepik）

餵食技巧小提醒

1.慢慢來，一口一口餵，等吞下再餵下一口。

2.如果嘴巴一邊無力，就從比較有力那側進食。

3.如果咳了，先暫停一下，輕拍背觀察狀況。

4.吃完飯，讓長輩坐著休息個半小時，幫助消化也比較不會逆流。

蘇意芳叮嚀，如果發現長輩這幾天都吃不多，體重變輕、體力差，可以考慮加入營養配方奶，幫助補充熱量和蛋白質，也建議請醫師或營養師幫忙個人化評估，提早介入照顧才安心。

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