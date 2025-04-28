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健康網》血腦屏障=大腦防火牆！ 學者：3功能守護腦部健康

2025/04/28 21:01

洪泰雄說，血腦屏障就像電腦網路的防火牆，只允許經過授權的資料進入系統；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄說，血腦屏障就像電腦網路的防火牆，只允許經過授權的資料進入系統；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血腦屏障（Blood-Brain Barrier, BBB）是大腦重要的防護機制，負責過濾有害物質，並確保營養素與氧氣順利供應到大腦。營養學者洪泰雄於臉書發文，形象地以多種比喻，說明血腦屏障在人體健康中的關鍵角色。功能包括：過濾有害物質、細菌與毒素；放行有益物質、營養素與氧氣；保護大腦免於有害物質侵害。

1. 大腦的「護城河」

洪泰雄指出，你可以把血腦屏障想像成包圍著城堡的大護城河，只讓有通行證的人（像葡萄糖、特定胺基酸）通過小橋進入城堡（大腦），而陌生人和壞人（毒素、細菌）則被擋在外面。

2. 超嚴格的保全門禁系統

血腦屏障就像一棟高級社區的保全系統，只讓名單上的訪客（營養素、氧氣）進來。可疑份子、非法分子（病毒、重金屬）全部攔截，就連快遞員（部分藥物）進來都要經過層層審查。

3. 大腦的「國界海關」

洪泰雄說明，想像大腦是個國家，血腦屏障就是海關。只有持有護照、簽證的旅客（有益的營養素）可以入境。沒有合法證件的旅客（有害物質），一律拒絕入關。

4. VIP貴賓室的門禁條件

只有被認證過的VIP（重要營養素、氧氣）才能進入貴賓室（大腦）。普通客人甚至黑名單（毒素、雜質）全被攔在門外，保障大腦裡的環境乾淨安全。

5. 大腦的「防火牆」

另洪泰雄說，血腦屏障就像電腦網路的防火牆，只允許經過授權的資料進入系統。血腦屏障則嚴密把關，避免有害程式（病毒、細菌）入侵，確保大腦資訊運作順暢。

洪泰雄總結，血腦屏障的功能包括：過濾有害物質、細菌與毒素；放行有益物質、營養素與氧氣；保護大腦免於有害物質侵害；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄總結，血腦屏障的功能包括：過濾有害物質、細菌與毒素；放行有益物質、營養素與氧氣；保護大腦免於有害物質侵害；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，更生活化一點，血腦屏障也可理解為「大腦主人房的大門」，設有密碼鎖，只有經過認證的家人與朋友，也就是有益的營養素，才能進出，確保外人無法輕易闖入。他總結，血腦屏障的功能包括：過濾有害物質、細菌與毒素；放行有益物質、營養素與氧氣；保護大腦免於有害物質侵害。

而維護血腦屏障的健康至關重要，透過均衡飲食、良好生活習慣，有助於維持大腦的防護機制，守護認知與神經功能的長期穩定。

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