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健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬婦「脊椎狹窄」腰痛腿麻 內視鏡減壓助改善

2025/04/28 16:31

大里仁愛醫院主任李建穎為患者進行微創脊椎內視鏡減壓手術。（記者黃旭磊攝）

大里仁愛醫院主任李建穎為患者進行微創脊椎內視鏡減壓手術。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里區1名66歲林太太在夜市擺攤多年，15年前因脊椎滑脫接受第四腰椎至第一薦椎融合手術，今年起出現腰痛與大腿痠麻，2個月前疼痛加劇，復健仍無法改善，部分醫療團隊評估手術將大範圍破壞背部肌肉，患者既害怕又無助，所幸經大里仁愛醫院微創脊椎中心診斷為「鄰近節脊椎狹窄症」，自費進行「微創脊椎內視鏡減壓手術」，術後隔天出院，4週後便能出門擺攤做生意。

林太太擺攤久站勞動，今年過年後疑因彎腰搬重物，讓已固定的椎體無法活動，壓力轉移到鄰近椎節，休息吃藥加復健仍無法改善，林太太前往北部醫學中心評估需移除原骨釘並延長固定，手術傷口近20公分，且術後需休養半年，由於無法長期休養，轉往大里仁愛醫院（仁愛長庚合作聯盟醫院）骨科部檢查。

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文指出，患者固定腰椎上方鄰近節，出現神經壓迫導致疼痛，應為「鄰近節脊椎狹窄症」引起，而常需彎腰搬重物患者，椎節退化若無滑脫或不穩，可考慮微創內視鏡神經減壓手術，免除大傷口與肌肉破壞。

林太太決定自費10多萬元接受微創脊椎內視鏡減壓手術，術後當天下床走路，隔天出院，1週後恢復日常生活，頻致謝稱腰感到輕鬆自在，大腿也不再痠麻。

院方微創脊椎中心主任李建穎表示，該手術僅在患者背部開1個0.8公分左右小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，精準移除增生的骨頭、椎間盤和韌帶，解除神經壓迫，由於內視鏡影像清楚放大手術影像，有效減少出血並避免正常組織受損。

醫療團隊建議，隨著年齡增長，椎間盤退化、黃韌帶變厚和關節骨刺增生，都可能造成脊椎狹窄症，呼籲患者持續背痛、間歇性跛行、下肢麻木盡早就醫。

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