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健康網》拒當行走捕蚊燈！ 醫曝蚊子最愛5類人 原因是「它」

2025/04/28 17:07

研究指出，蚊子嗅覺受器對於「羧酸」特別敏感，因此，皮膚中羧酸濃度較高的代謝較快者等族群，易成為蚊子叮咬目標；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，蚊子嗅覺受器對於「羧酸」特別敏感，因此，皮膚中羧酸濃度較高的代謝較快者等族群，易成為蚊子叮咬目標；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春夏交替，天氣漸暖，蚊子也開始活躍，四處叮咬。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯分享，據國外研究指出，蚊子嗅覺受器對於「羧酸」特別敏感，因此，皮膚中羧酸濃度較高者，包括：新陳代謝快、愛運動、易流汗、皮膚菌叢豐富的人與懷孕中的女性，都容易成為蚊子叮咬目標。

羧酸濃度較高 吸引蚊子

陳潔雯於臉書「療生活．陳潔雯醫師」發文引述2022年由洛克斐勒大學（The Rockefeller University）發表於國際期刊《Cell》的3年研究指出，蚊子嗅覺主要來自於特殊的「嗅覺受器（olfactory receptors）」，而受器主要分布在蚊子的觸角和下顎鬚，負責偵測空氣中的化學分子。其中，蚊子的嗅覺受器對「羧酸」特別敏感，所以皮膚中羧酸濃度較高的人，容易成為蚊子的目標。

皮膚益生菌 影響羧酸組成

陳潔雯說，除了天生皮膚的羧酸體質，人體皮膚表面的微生物群（包含益生菌）也會產生對蚊子的吸引力。研究也指出，皮膚微生物可分解皮脂，進而產生多種有機酸，包括：乳酸、乙酸及羧酸，因而影響皮膚的pH值與氣味組成；若皮膚菌叢的活動增加羧酸濃度，就會產生對蚊子的吸引力。所以皮膚菌叢組成不僅影響肌膚健康，還可能決定你是否是一塊「蚊子磁鐵mosquito magnets」！

代謝快、愛運動 易招蚊叮

新陳代謝快的人：身體代謝旺盛，皮膚細胞更新速度較快，會產生較多皮脂，皮脂經微生物分解後，釋放出更多羧酸，進而吸引蚊子。

愛運動的人：劇烈運動會提升體溫，促進汗腺與皮脂腺的分泌，汗水與皮脂經皮膚菌叢分解後，會釋放更多羧酸，讓蚊子更容易追蹤氣味來源。

醫師表示，劇烈運動會提升體溫，並促進汗腺與皮脂腺的分泌，經皮膚菌叢分解後，會釋放更多羧酸，讓蚊子更易追蹤氣味來源；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，劇烈運動會提升體溫，並促進汗腺與皮脂腺的分泌，經皮膚菌叢分解後，會釋放更多羧酸，讓蚊子更易追蹤氣味來源；情境照。（圖取自freepik）

容易流汗的人：汗水中的成分（如乳酸、胺基酸）會影響皮膚微生物的生態，促使菌叢分解皮脂，增加羧酸的生成，使蚊子更容易鎖定目標。

皮膚菌叢豐富的人：皮膚表面的微生物種類與數量較多，細菌會分解皮脂並轉化為多種有機酸，其中羧酸正是蚊子最敏感的氣味之一，也使得這類人的體味對蚊子特別具吸引力。

懷孕中的女性：孕期荷爾蒙變化會導致體溫上升，同時新陳代謝加快，促使皮脂腺與汗腺分泌增加，進而加速羧酸的產生與釋放。

避免蚊子叮咬4撇步

至於如何避免蚊子叮咬？陳潔雯提出以下4個建議：維持皮膚清潔，減少皮脂堆積；均衡飲食，減少高脂高糖攝取；勤洗手，降低皮膚上的羧酸累積；保持乾爽，降低細菌繁殖機會。透過維持良好的皮膚生態平衡、降低羧酸濃度、搭配正確的防蚊策略，就能有效減少蚊子叮咬。

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