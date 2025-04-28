解決護理荒 專家提「護理科系獎學金」每人每年15萬

台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，政府可提供護理科系學生每年每人15萬元獎學金以補足臨床所需人力。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕護理人力流失是國安危機，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁建議，政府可提供護理科系學生每年每人15萬元、大學4年共60萬元的獎學金，但要求畢業後取得執照一定要到臨床服務4年，是短時間可解燃眉之急的方式；若以每年相關科系畢業生約1萬人計算，第1年需要15億元，第4年後則是每年60億元。

洪子仁指出，目前國內護理人員執業率僅約6成，呼籲政府應立即啟動「護理科系養成獎學金計畫」，針對每年約1萬名新進護理科系在學生，提供每年每人15萬元的獎學金，連續4年支持至畢業，但對應條件為畢業1年內考取護理師執照、執照取得後至少服務臨床4年、未履行者須返還獎學金，有點類似醫學系公費生的概念，比較有機會補足人力缺口。

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洪子仁認為，粗估計畫第1年須投入15億元、第2年30億元、第3年45億元，第4年以後則是每年60億元，有望在4年內補足4萬名新血，建議可善用行政院「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案打算挹注健保的200億元經費。

洪子仁也提到，以新光醫院為例，明年擴建的桂蘭樓完成興建後，預計新增300多張病床，若護理人力不足，仍會淪為空床，造成資源極大浪費，呼籲政府加大投資改善護理人力不足的問題。

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