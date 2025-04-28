健康網》45歲「高管」1年近視暴增700度 竟是白內障提早報到

近視度數超過600度、糖尿病患、長期使用類固醇的過敏免疫風濕疾病病人，以及曾受過眼部創傷的民眾，有可能提早發生白內障；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名45歲在外商公司擔任高階主管，原本就有高度近視，近1年多來，視力快速惡化，僅看電腦盯盤感到吃力、和客戶相約打高爾夫時，也常因視力模糊而打不到球，導致桿數嚴重落後，近視度數從800度飆到度，幾乎每隔1-2個月就要配新眼鏡。直到驗光師建議他前往眼科診所檢查，才確診罹患白內障，經手術置換人工水晶體後，才解決視力問題。

亞東醫院眼科部主任王嘉康表示，一般來說，白內障好發於55歲以上民眾，但近視超過600度的高度近視族群、糖尿病患、長期使用類固醇的過敏免疫風濕疾病病人，以及曾受過眼部創傷的民眾，還是有可能提早發生白內障。

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近視度數短時間快速增加、視力不對稱 要小心

白內障不再是老年人的專利，王嘉康提醒，30歲過後，即使高度近視，度數也不太會快速加深，假如發現度數在1-2年內增加超過50度，近視快速加深就要提高警覺。

另外，由於白內障不一定會雙眼同時發生，就算雙眼都罹患白內障，病程進展速度也不太一樣，因此度數增加不對稱也要注意！

白內障不可逆 置換人工水晶體可改善

王嘉康說明，白內障是由於水晶體混濁，干擾光線進入眼睛，導致視力變得昏暗模糊，配戴眼鏡也無法矯正視力模糊的情形，甚至可能造成近視度數快速增加，嚴重影響工作與生活。

白內障是不可逆的眼疾，即使透過藥物治療，也只能減緩惡化速度，水晶體置換手術是改善白內障的最佳治療選擇。

王嘉康指出，人工水晶體的選擇，是影響術後視力的重要關鍵。目前我國健保給付的人工水晶體只能提供單一焦點，而近年為了滿足更多元的用眼需求，「新一代長焦段人工水晶體」能提供老花矯正的效果，滿足遠、中、功能性近距離（約45cm）視力範圍，不論是看電腦、開車看導航或儀表板、燒菜煮飯，甚至是看電影、號誌燈等，都能看得更清楚、日常更便利。

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