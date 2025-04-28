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捐血延續愛！ 豐原醫院醫護挽袖捐熱血
〔記者歐素美／台中報導〕 衛生福利部豐原醫院今天舉辦「挽袖捐血，攜手填滿每一袋希望」，號召醫院同仁及在地里民共同參與、捐血做公益！
豐原醫院表示，豐原醫院平均1個月約需要1200袋的血液救助病患，尤其從過年至今，天氣劇烈的變化，心血管急重症及流感病患的增加，醫院的急診與病房滿床，使得血液需求量也增加，捐血車到醫院可以就近捐血，讓有需要的人可以及時得到援助。
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豐原美豐獅子會連續2年捐贈全聯禮券，號召獅姊參與捐血活動；國際同濟會主席蘇麗美也是豐原醫院的志工，長期投入公益，更是用行動展現愛心，結合麗冠國際同濟會共同捐贈禮券，提供潮港城餐廳抵用券，鼓勵民眾捐血。
豐原醫院院長李永恒表示，捐血一袋，救人一命，感謝在地獅子會與同濟會熱心公益，愛心不落人後。豐原醫院杏一門市及維康門市本著對公益活動的支持，只要有捐血就致贈精美禮品，現場還有美食攤位、健康飲品及餐具日用品攤位，讓捐血人嘗鮮又保健。
豐原醫院同仁響應捐血活動！捐血中心表示，定期捐血，不但可加快排出體內已老化的紅血球，減輕脾臟的負擔；更可刺激骨髓的造血，加速紅血球的生成，促進血液的新陳代謝。呼籲民眾可定期捐血，除了單位的捐血活動，也可到各處的捐血站進行捐血，讓愛與生命延續，攜手填滿每一袋希望。
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