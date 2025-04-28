中山大學首創氧化壓力偵測技術 望緩解阿茲海默症病程

中山大學生技醫藥研究所助理教授孫羽佑攜手美國研究團隊，成功開發全球首創氧化壓力偵測技術，有望緩解阿茲海默症病程。（中山大學提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕阿茲海默症、中風及漸凍人病程減緩有望！國立中山大學生技醫藥研究所助理教授孫羽佑與美國維吉尼亞大學、聖猶達兒童研究醫院跨國合作，將原本用於治療漸凍人的藥物，開發為非侵入式探測顯影技術，可偵測大腦中氧化壓力的變化與分布，在腦中風與神經退化性疾病發展初期及早觀察、發現異狀並介入治療，因而提高治癒率。

此項全球首創的技術非侵入性，創新成果獲登世界權威期刊「自然生物醫學工程」（Nature Biomedical Engineering），此項全球首創的氧化壓力探測顯影技術，可即時以影像呈現其變化，對臨床診斷、療效評估及追蹤病程發展上助益甚大。

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孫羽佑表示，腦中風、神經退化性疾病如阿茲海默症、俗稱「漸凍人」的肌萎縮性脊髓側索硬化症等，均為全球人口面臨的重大健康挑戰，近年研究發現「氧化壓力」是這類疾病早期發病的重要病理機轉，目前相關研究仍處於動物實驗階段，臨床尚無能直接觀察腦部氧化壓力的影像工具，無法在疾病發展初期即時偵測與治療。

孫羽佑研究團隊進行跨國合作，利用治療漸凍人的藥物「edaravone」，以其結構半衰期長、在血液中穩定，並可通過血腦屏障的特性，開發出全新的正子斷層掃描（PET）探測顯影技術，將其命名為[¹⁸F]fluoroedaravone（簡稱[¹⁸F]FEDV）。

[¹⁸F]FEDV是少數由已核准臨床用藥發展而成，安全性高，可通過血腦屏障達到中樞神經系統，偵測大腦內細胞氧化壓力，且可應用於醫院現有PET掃描設備，不僅提供疾病早期的可視化診斷，還具備「診療一體化」的應用前景，即低劑量用於診斷，高劑量仍保留治療氧化壓力的效果。

此研究將臨床用藥開發新用途，再改造供醫學影像檢測，已成功通過動物實驗，這項技術可在小鼠中風與阿茲海默症模型中成功偵測到早期的氧化壓力變化，可及早阻止病程發展，未來將進一步應用於人體臨床試驗，為神經退化性疾病與腦中風等疾病提供全新、非侵入式的診斷方式，推動精準醫療與神經影像技術。

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