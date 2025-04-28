高醫大舉辦銀髮趣味競賽！ 推動「長照島」願景

高雄醫學大學藥學院「青銀攜手健康培力－永續旗津樂齡共融生活圈計畫」與高雄市立旗津醫院26日聯合舉辦「旗津長照島盃銀髮趣味競賽」。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學藥學院「青銀攜手健康培力－永續旗津樂齡共融生活圈計畫」與高雄市立旗津醫院26日聯合舉辦「旗津長照島盃銀髮趣味競賽」，並在高雄科技大學旗津校區會場設置體適能檢測站，協助旗津長者了解身心狀態、提升健康意識，旗津醫院同時提供癌症篩檢，持續推動「旗津幸福長照島」的願景。

來自旗津地區8處C級巷弄站、失智照顧服務據點及旗津醫院附設住宿長照機構，逾百名銀髮選手在青年學生與社區夥伴的陪伴下，共同投入一場融合活力與溫情的趣味競賽，青銀共學、在地健康活躍老化的美好願景。

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活動結合運動醫學、護理、藥學、醫社、香粧及餐飲等不同科系的專業，發想並設計多項趣味關卡，包括「滾球分類」、「丟乎爽，笑乎開！」、「話我旗津」、「藥動人生」、「香水 DIY」及「長者餐飲手作」，鼓勵長者動腦、動手、動身體，提升健康素養，也讓學生透過陪伴與互動實踐所學。

高雄醫學大學藥學院院長兼USR計畫主持人楊世群表示，「旗津長照島盃」是學校持續深耕USR、攜手社區共構長照支持網絡的重要里程碑，透過各學系師生與在地多元單位的合作，讓青銀共學的理念從課堂走入社區，真正在旗津落實，也希望透過趣味競賽與世代陪伴，讓長者獲得實質健康支持。

市立旗津醫院院長蔡宜純表示，很欣慰看到超過百位長輩走出巷弄據點，共同參與長照島盃，活動透過多元設計不僅促進身心活化，更深化據點間的交流與連結，展現旗津在地長照的豐厚底蘊。

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