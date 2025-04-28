自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

造口人圓夢！ 國際傷口造口師指導 開心潛水6米深

2025/04/28 12:01

溫先生到蘭嶼帶著人口造口深入到6米深海玩水，開心與造口師分享，感謝讓他美夢成真。（中醫大新竹附醫取得個案授權提供）

溫先生到蘭嶼帶著人口造口深入到6米深海玩水，開心與造口師分享，感謝讓他美夢成真。（中醫大新竹附醫取得個案授權提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕熱愛運動的27歲溫先生，3年前被診斷為大腸癌3期，開刀手術拿掉25公分惡性腫瘤，由於傷口靠近低位直腸，有長達半年時間必須倚賴人工造口。但個案早已計畫好要去蘭嶼玩水，「想做喜歡的事」，因此和中國醫藥大學新竹附設醫院國際傷口造口師吳佩芳討論，確認做好防護機制避免感染。溫男到蘭嶼不僅帶著人工造口深入到6米深海玩水報平安，還開心和人工造口拍照打卡，隨時與造口師分享最新狀況，感謝讓他美夢成真。

吳佩芳說，為了幫個案完成夢想，行前多次討論想解決方案，最後擬定選用防水特性較好的造口裝置，並建議活動前1-2小時避免大量飲食，選擇連身遮蔽式泳衣，例如高腰泳褲。為了確保造口袋黏貼牢固，也使用防水貼片，並且在下水前1-2小時更換新的造口袋，排空造口內排泄物，避免袋子因濕氣或汗水而影響黏性，以及不要做彎腰等過大的動作。個案按照步驟，7天蘭嶼行程下水6次，玩的開心，完全沒有被感染。

吳佩芳同時取得傷口造口及失禁護理師國際級認證書，可以更專精術前規劃與造口定位。（中醫大新竹附醫提供）

吳佩芳同時取得傷口造口及失禁護理師國際級認證書，可以更專精術前規劃與造口定位。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫表示，擁有約12年臨床經驗的吳佩芳，起初於門診見到造口人的皮膚損傷嚴重，院內沒有造口護理師可以協助，與主管溝通後轉任，下定決心考取國際認證，經傷口造口及失禁護理學會篩選而錄取，參加完整訓練課程，經歷兩年國際證照的醫學中心訓練及考核，一次就順利考取國際傷口造口師認證，於2024年取得傷口造口及失禁護理師國際級認證書。

吳佩芳說，考上國際傷口造口師認證，是一項很大的鼓勵，她更專精術前規劃與造口定位，依照病患的身體型態、生活習慣、衣著習慣等，協助醫師進行最佳造口位置規劃，減少術後併發症如造口滲漏、皮膚損傷等狀況，提升手術成果與生活品質。

吳佩芳建議，低位直腸切除病患，適當狀況下可執行提肛運動，術後增加核心肌群運動。同時，透過傷口造口師的專業減少術後併發症，預防造口周圍皮膚炎、造口壞疽、凹陷或脫垂等情形，降低再入院率與醫療成本，促進病患自我照護能力。她也提到，病患術後教育與心理調適很重要，造口病患常伴隨焦慮、羞恥感與自尊受損。造口護理師透過衛教與心理支持，幫助病患建立自我照護信心與日常生活獨立性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中