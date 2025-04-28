造口人圓夢！ 國際傷口造口師指導 開心潛水6米深

溫先生到蘭嶼帶著人口造口深入到6米深海玩水，開心與造口師分享，感謝讓他美夢成真。（中醫大新竹附醫取得個案授權提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕熱愛運動的27歲溫先生，3年前被診斷為大腸癌3期，開刀手術拿掉25公分惡性腫瘤，由於傷口靠近低位直腸，有長達半年時間必須倚賴人工造口。但個案早已計畫好要去蘭嶼玩水，「想做喜歡的事」，因此和中國醫藥大學新竹附設醫院國際傷口造口師吳佩芳討論，確認做好防護機制避免感染。溫男到蘭嶼不僅帶著人工造口深入到6米深海玩水報平安，還開心和人工造口拍照打卡，隨時與造口師分享最新狀況，感謝讓他美夢成真。

吳佩芳說，為了幫個案完成夢想，行前多次討論想解決方案，最後擬定選用防水特性較好的造口裝置，並建議活動前1-2小時避免大量飲食，選擇連身遮蔽式泳衣，例如高腰泳褲。為了確保造口袋黏貼牢固，也使用防水貼片，並且在下水前1-2小時更換新的造口袋，排空造口內排泄物，避免袋子因濕氣或汗水而影響黏性，以及不要做彎腰等過大的動作。個案按照步驟，7天蘭嶼行程下水6次，玩的開心，完全沒有被感染。

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吳佩芳同時取得傷口造口及失禁護理師國際級認證書，可以更專精術前規劃與造口定位。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫表示，擁有約12年臨床經驗的吳佩芳，起初於門診見到造口人的皮膚損傷嚴重，院內沒有造口護理師可以協助，與主管溝通後轉任，下定決心考取國際認證，經傷口造口及失禁護理學會篩選而錄取，參加完整訓練課程，經歷兩年國際證照的醫學中心訓練及考核，一次就順利考取國際傷口造口師認證，於2024年取得傷口造口及失禁護理師國際級認證書。

吳佩芳說，考上國際傷口造口師認證，是一項很大的鼓勵，她更專精術前規劃與造口定位，依照病患的身體型態、生活習慣、衣著習慣等，協助醫師進行最佳造口位置規劃，減少術後併發症如造口滲漏、皮膚損傷等狀況，提升手術成果與生活品質。

吳佩芳建議，低位直腸切除病患，適當狀況下可執行提肛運動，術後增加核心肌群運動。同時，透過傷口造口師的專業減少術後併發症，預防造口周圍皮膚炎、造口壞疽、凹陷或脫垂等情形，降低再入院率與醫療成本，促進病患自我照護能力。她也提到，病患術後教育與心理調適很重要，造口病患常伴隨焦慮、羞恥感與自尊受損。造口護理師透過衛教與心理支持，幫助病患建立自我照護信心與日常生活獨立性。

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