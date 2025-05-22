「童心寶貝」初體驗！ 肝基會免費腹超篩檢揪肝病

肝基會今日為第一社會福利基金會的童心寶貝與家長、教保老師提供腹部超音波檢查。（肝基會提供）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據衛福部統計，肝癌高居國人10大癌症的第2位，每年奪走上萬條人命。肝病防治學術基金會（肝基會）集結林堉璘宏泰教育基金會善款，為「童心寶貝」們舉辦免費肝病檢查。肝基會總執行長楊培銘提醒，為避免脂肪肝演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌，建議B型肝炎帶原者，需定期追蹤，一般民眾應在40歲後，每年1次腹部超音波檢查。

「童心寶貝」是第一社會福利基金會對心智障礙服務使用者的暱稱。第一社會福利基金會執行長張菁倫表示，第一社福是服務心智障礙朋友。健康檢查也許只是生活中的例行項目，但對童心寶貝而言卻是充滿挑戰的任務。

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張菁倫指出，一般人對抽血打針都會害怕，更何況童心寶貝，因為認知跟表達能力受限，容易產生害怕情緒，需動員較多人力協助服務。此次童心寶貝們要挑戰從未試過的超音波檢查，因此各中心也事先透過「預先告知」、「檢查項目演練」，讓其熟悉檢查動作、檢查機器觸感。

肝基會總執行長楊培銘（右2）提醒，B型肝炎帶原者，需定期追蹤，一般民眾應在40歲後，每年1次腹部超音波檢查。（肝基會提供）

楊培銘指出，肝基會自10年前開始，為全台燒燙傷、聽障、脊隨損傷、顏面損傷及視障朋友們做免費肝病檢查，發現脂肪肝人數偏多。今（22）日為第一社會福利基金會的童心寶貝與家長、教保老師提供專業免費肝病篩檢、腹部超音波及癌症指數檢查，希望藉由保肝活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨前建立防護。

楊培銘提醒，現代人吃太好又少動，導致脂肪肝發生率提高，為避免脂肪肝演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌，建議B型肝炎帶原者，需定期追蹤，每3個月抽血驗肝指數、每6個月照1次腹部超音波；一般民眾則40歲以上，每年1次腹部超音波檢查，及早發現、治療。

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