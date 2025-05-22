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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

科學家開發「超級抗體」 免疫療法新策略

2025/05/22 12:33

英國南安普敦大學的新研究透過改造抗體，使其能更有效地驅動免疫細胞消滅癌症；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

英國南安普敦大學的新研究透過改造抗體，使其能更有效地驅動免疫細胞消滅癌症；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國南安普敦大學的科學家開發出一種結構強化的「超級抗體」，能夠更有效地啟動人體免疫系統對抗癌症。這項突破性研究透過增加抗體的「剛性」（rigidity），顯著增強其活化免疫細胞的能力，為癌症免疫療法提供了一種極具潛力的新策略。此發現已發表於國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，領導此研究的該校癌症免疫學中心教授克拉格（Mark Cragg）認為，透過免疫刺激治療癌症極具前景。他進一步說明，研究證實「即便只是稍微增加抗體的剛性，也能顯著刺激免疫活性」，從而產生強大的抗病反應。此方法適用於多種抗體，有望開發出更強效藥物來對抗癌症等疾病。

人體的Y型抗體是白血球產生的微小蛋白質，它們能鎖定並結合入侵者或癌細胞表面的特定分子。科學家也能對這些抗體進行工程改造，使其與免疫細胞上的受體結合，活化身體的免疫防禦。然而，並非所有抗體都能高效達成此任務。

研究共同作者、南安普敦大學博士生艾略特（Isabel Elliott）指出，抗體的形狀與柔韌性是活化免疫細胞的關鍵。她解釋，團隊發現剛性較強的抗體表現更佳，原因在於它們「能更緊密地將免疫細胞上的分子聚集在一起」，觸發更強的活化訊號，而較柔軟的抗體則難以有效達成。

研究團隊透過在抗體的Y型雙臂之間添加額外的「二硫鍵」（disulfide bonds），即一種連接抗體兩臂的橋樑結構，成功增加了抗體的剛性。南安普敦大學結構生物學教授圖斯（Ivo Tews）補充說明了研究方法：「我們利用超級電腦對抗體結構進行原子級的細節模擬，精確定位額外二硫鍵的植入位置。」他表示，實驗結果顯示，這種新型的、更剛硬的抗體在活化免疫細胞方面確實更為有效。

資助此項研究的英國癌症研究中心（Cancer Research UK）研發與創新執行總監福克斯（Iain Foulkes）博士對此成果表示肯定。他認為，深入理解如何增強免疫系統抗癌能力至關重要，而運用最新技術工程改造這類「超級抗體」，將有助於「持續開創智勝癌症的新方法」。

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