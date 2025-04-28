6旬翁扁桃腺發炎 竟罹瀰漫性大型B細胞淋巴癌

紅圈處為瀰漫性大型B細胞淋巴癌（澄清醫院中港分院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中1名62歲男子，日前因右側扁桃腺發炎，到醫院看診，意外發現頸部至胸腔有1顆超大腫瘤，轉診至澄清醫院中港分院做進一步檢查，經外科部部主任賴重佑檢查發現，患者罹患是「瀰漫性大型B細胞淋巴癌」，在醫病溝通後，決定自費以達文西機器手臂切除腫瘤，手術順利完成並接續化學治療計畫，整體恢復狀況良好。

患者過往沒有特殊疾病史，除了扁桃腺紅腫、齒齦發炎外，無其他明顯不舒服症狀，在他院接受抗生素治療，檢查過程驚見頸部到胸腔有1顆長邊達7.5公分的巨大腫瘤，壓迫氣管嚴重造成向左偏移，診斷為甲狀腺起源之腫瘤。病患於今年2月轉診至澄清醫院中港分院，經電腦斷層影像檢查顯示，更像是神經來源的腫瘤，經評估、檢查影像結果判斷下，擬定最合適的治療方案。

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賴重佑表示，手術先從右側脖子開始，將腫瘤和周邊氣管、食道、喉返神經、總頸動靜脈做分離鬆解，第2階段再進行胸腔達文西手術，以靈活機械手臂透過微創切口，精準避開重要血管與神經，完整取出巨型腫瘤，手術非常成功，術後病人僅稍有聲音沙啞，整體恢復狀況良好，後續跨領域團隊共同討論，由核醫科安排全身正子攝影，再由血液腫瘤科做骨髓檢查及化學治療。

賴重佑醫師（右）以達文西機器手臂切除患者（左）的腫瘤。（澄清醫院中港分院提供）

血液腫瘤科醫師李宥丞表示，瀰漫性大型B細胞淋巴癌（DLBCL）屬於較高度惡性且進展快速的癌類，侵犯組織以瀰漫性分佈，好發在中高年齡族群，發生機率男性高於女性，而致病原因尚不明確，於台灣盛行率約占全癌別的2%，疾病風險取決於其年齡、影響範圍、基因表現而定。

李宥丞表示，在過去沒有治療的年代，自然病程存活期僅數個月；現在有較為成熟的藥物可以使用，治療效果也不錯，有經驗的血液科醫師能在標靶藥物、化療、免疫治療、細胞治療、自體幹細胞移植等治療手段中，依病人的需求設定完整的治療計畫，因此瀰漫性大型B細胞淋巴瘤不僅存活時間大幅延長，更有超過一半的病患可以完全治癒。

賴重佑提醒民眾，若有夜間盜汗、發燒、無故體重變輕、淋巴腫脹等，由於容易和其他疾病症狀混淆，更需進一步檢查確認及專業診斷。

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