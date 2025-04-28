健康網》換季喉嚨卡卡不適 醫教6招預防慢性咽喉炎

胡皓淳提醒，換季時若出現喉嚨不適症狀，務必及早注意保養；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值換季，不少民眾出現喉嚨乾癢、聲音沙啞、卡痰及咳嗽不止的情況，這些症狀可能與慢性咽喉炎有關。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，換季時氣溫變化劇烈及過敏原增加，都是引發慢性咽喉炎的常見原因，民眾需特別留意自身喉嚨健康。應多喝溫開水、控制環境濕度、注意保暖、避免過度用嗓、忌食刺激性食物、適度進行嗓音運動。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，氣溫忽冷忽熱容易刺激咽喉黏膜，加上花粉、塵蟎、黴菌孢子等過敏原增加，使得有過敏體質、經常用嗓或容易感冒的人，更易在換季時出現慢性咽喉炎症狀。

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胡皓淳建議，每日攝取至少2000毫升，亦可飲用蜂蜜水或枇杷膏茶滋潤喉嚨；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳表示，慢性咽喉炎常見症狀包括：喉嚨乾癢、異物感、聲音沙啞、黏稠痰液增加、清晨喉嚨不適以及夜間或早晨乾咳不止。這些症狀可能持續數週甚至更久，若長期未改善，建議及早就醫診治。為預防慢性咽喉炎惡化，並提出以下建議：

1. 多喝溫開水：每日攝取至少2000毫升，亦可飲用蜂蜜水或枇杷膏茶滋潤喉嚨，並避免冰水、酒精及含咖啡因飲品。

2. 控制環境濕度：維持室內濕度在50至60%，並定期清潔空調設備與寢具，減少塵蟎與過敏原。

3. 注意保暖：特別是在早晚溫差大時佩戴圍巾或口罩，避免冷空氣刺激喉嚨。

4. 避免過度用嗓，減少大聲說話及長時間使用聲帶，建議用氣音輕柔地發聲，避免過度擠壓聲帶。喉嚨不適時應適度休息。

5. 忌食刺激性食物：如辛辣、油炸、過甜或過酸或過燙的料理，可能會刺激喉嚨，加重發炎。建議改以雪梨、枇杷、蜂蜜等潤喉食物替代。

6. 適度進行嗓音運動：例如以輕柔氣音發出「啊」音，搭配腹式呼吸及咽喉按摩，幫助聲帶放鬆與促進血液循環。

胡皓淳提醒，換季時若出現喉嚨不適症狀，務必及早注意保養，避免症狀惡化成慢性問題。

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