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健康網》「酒蒸文蛤」超鮮美！ 漁業署教3步驟簡易食譜
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來臨，5-8月正是文蛤盛產期，許多人會想起文蛤那鮮美的滋味。農業部漁業署在臉書專頁分享，文蛤無論是大火快炒或是簡單加上薑絲熬煮成湯，都能展現出超級鮮甜的風味。「酒蒸文蛤」搭配各式食材更能起到畫龍點睛的效果，不僅讓料理層次升級，還能補充體力、減輕疲勞。
文蛤富含維生素B群、牛磺酸與鐵質等多種營養元素，且熱量與膽固醇含量皆偏低，是夏季減脂飲食的理想食材。為了讓民眾輕鬆享用在地優質水產，漁業署特別推薦簡單易做的食譜，讓大家在家也能快速上桌。
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「酒蒸文蛤」食譜如下：
食材：文蛤300克、蒜頭片20克、辣椒10克、蔥花20克。
調味料：油20c.c.、米酒60c.c.、醬油20c.c.、奶油20克。
料理步驟：
1. 將文蛤泡鹽水吐砂，備用。
2. 鍋中炒香蒜片、蔥白及辣椒後，加入文蛤，蓋上鍋蓋燜煮至文蛤開口。
3. 最後加入米酒、醬油及奶油拌勻，起鍋前撒上蔥綠即可完成。
漁業署也提醒，儘管料理中酒精含量不高，但食用後仍應避免駕車，以確保自身與他人安全，同時也守護荷包不受罰單威脅。
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