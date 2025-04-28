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健康網》「酒蒸文蛤」超鮮美！ 漁業署教3步驟簡易食譜

2025/04/28 11:26

漁業署指出，文蛤富含維生素B群、牛磺酸與鐵質等多種營養元素；圖為示意圖。（圖取自freepik）

漁業署指出，文蛤富含維生素B群、牛磺酸與鐵質等多種營養元素；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來臨，5-8月正是文蛤盛產期，許多人會想起文蛤那鮮美的滋味。農業部漁業署在臉書專頁分享，文蛤無論是大火快炒或是簡單加上薑絲熬煮成湯，都能展現出超級鮮甜的風味。「酒蒸文蛤」搭配各式食材更能起到畫龍點睛的效果，不僅讓料理層次升級，還能補充體力、減輕疲勞。

文蛤富含維生素B群、牛磺酸與鐵質等多種營養元素，且熱量與膽固醇含量皆偏低，是夏季減脂飲食的理想食材。為了讓民眾輕鬆享用在地優質水產，漁業署特別推薦簡單易做的食譜，讓大家在家也能快速上桌。

「酒蒸文蛤」食譜如下：

食材：文蛤300克、蒜頭片20克、辣椒10克、蔥花20克。

調味料：油20c.c.、米酒60c.c.、醬油20c.c.、奶油20克。

漁業署分享，食譜第一步是將文蛤泡鹽水吐砂，備用。（資料照）

漁業署分享，食譜第一步是將文蛤泡鹽水吐砂，備用。（資料照）

料理步驟：

1. 將文蛤泡鹽水吐砂，備用。

2. 鍋中炒香蒜片、蔥白及辣椒後，加入文蛤，蓋上鍋蓋燜煮至文蛤開口。

3. 最後加入米酒、醬油及奶油拌勻，起鍋前撒上蔥綠即可完成。

漁業署也提醒，儘管料理中酒精含量不高，但食用後仍應避免駕車，以確保自身與他人安全，同時也守護荷包不受罰單威脅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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