健康網》腦中風血壓飆別驚慌 醫揭不能急降原因

醫師指出，急性腦中風不一定要馬上吃藥降血壓。呼籲病患家屬不用太驚慌，讓醫師逐步幫患者調整血壓即可；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕急性腦中風患者常有血壓飆升現象，讓家屬憂心忡忡。不過宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，這其實是身體為了要提升腦部血流的保護機轉，不一定要馬上吃藥降血壓。甚至國外研究顯示，適當替某些病人提升血壓，可以促進生理功能恢復。呼籲病患家屬不用太驚慌，讓醫師逐步幫患者調整血壓即可。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，急性腦中風的患者，因為腦部缺氧造成交感神經興奮，大多會有血壓飆升的情況，甚至可能超過200mmHg以上。

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然而醫師發現，腦中風造成的血壓上升，往往是身體為了要提升腦部血流的保護機轉，這時緊急降低血壓不一定有幫忙。甚至韓國的研究顯示，替適當的病人提升血壓，可以增加腦內循環 改善病人的神經受損，促進生理功能的恢復。

因此，劉中平表示，在腦血管阻塞的急性期，醫師會評估患者的狀況來調整血壓，不會立刻降低到常見的140mmHg以下。在腦中風發作的初期，通常血壓只要不超過180/110mmHg就不會再用藥處理，但家屬往往會擔心患者無法承受，不過經過30年來神經科和心臟科的充分研究，讓身體保護機制發揮，自然調整血壓，似乎是最好的一個做法。

醫師指出，腦中風發作初期通常血壓只要不超過180/110mmHg就不會再用藥處理；示意圖。（圖取自photoAC）

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