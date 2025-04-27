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健康網》耳鼻喉醫師不藏了！ 掏耳方法、工具大公開

2025/04/27 19:11

醫師指出，清理耳朵最好由醫師處理，如果真想自己掏耳朵，切記別選鋒利的金屬掏耳棒、不能與他人共用工具、清洞口1/3就好；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，清理耳朵最好由醫師處理，如果真想自己掏耳朵，切記別選鋒利的金屬掏耳棒、不能與他人共用工具、清洞口1/3就好；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人喜歡享受掏耳朵，張益豪在臉書粉專「張益豪醫師/耳鼻喉專科免疫與營養學.嗅覺味覺五官大使白袍人生學院」發影片提醒，清理耳朵最好由醫師處理，如果真想自己掏耳，切記幾個要點，首先要選對工具，金屬掏耳棒較為鋒利，容易受傷，可選木頭材質；其次不能與他人共用工具，以免交叉感染；清洞口1/3就好，再深入容易傷到耳膜。

耳垢能保護耳朵 會自動排出

張益豪指出，耳垢是耳道皮膚的分泌物、脫落體、外界髒污的共同混合物，其主要功能是保護耳朵，防止灰塵、細菌和其他微生物進入耳朵深處，同時也有助於保持耳道的適當的潤濕狀態。但是，對於某些人來說，過多過滿的耳垢可能會導致耳朵悶塞、聽力較差等等現象。

他表示，一般而言，耳垢不需要特別去清潔，在日常咀嚼、顳頜關節活動的過程中，會有肌肉牽拉的動作，這些動作會使耳垢自動掉出，故不需要頻繁清理，它會自行脫落再被耳道排出。

此外，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，導致傷口會有組織液體滲出，患者就會覺得更癢、更想去挖而造成惡性循環。而潮濕的環境也創造出讓真菌容易滋生的環境。

醫師提醒，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，導致傷口會有組織液體滲出，就會覺得更癢、更想去挖而造成惡性循環；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師提醒，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，導致傷口會有組織液體滲出，就會覺得更癢、更想去挖而造成惡性循環；圖為情境照。（圖取自photoAC）

8種人可定期到耳鼻喉科門診清潔

張益豪建議「8種人」可定期到耳鼻喉科門診清潔，其中第5個很常見！

1.外耳道天生較狹窄或彎曲者。

2.天生耳屎較多、較油又常堵塞者。

3.曾經接受過耳朵手術而引起結構異常者。

4.洗澡或游泳時，水經常流入耳道內，以致耳垢容易潮濕沾黏在外耳道上，進而造成阻塞者。

5.很享受於清耳朵，但想交給專業的人清時。

6.長時間需要使用耳塞或耳機的人。長期使用容易導致耳屎堆積。

7.因工作與生活環境容易接觸灰塵、污染物的人。

8.已經出現耳朵不適者，例如耳悶、聽力差、耳鳴、耳朵痛等等。

至於市面流行的內視鏡掏耳棒，能邊看邊清效果如何？張益豪表示，就像電腦主機板拆開，雖然看得清楚不代表就會修主機板喔！另外，需要多久挖一次？他說，3個月、半年挖一次，甚至有人一年或兩年，只要覺得悶悶塞塞癢癢，建議給耳鼻喉醫師檢查一下，如果評估真的很多就會進行清理，之後3個月或半年追蹤一下。

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