健康網》改善掉髮先睡好覺！ 中醫授4撇步助眠養秀髮

陳信宏指出，太晚入睡容易使自律神經及內分泌失調，進而影響頭髮的生長與健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕良好的睡眠不僅能提升精神，還有助於改善掉髮問題！翰醫堂中醫診所中醫師陳信宏於臉書粉專「翰醫堂中醫診所」分享，透過簡單的睡眠調整，如晚上10-11點入睡、睡前1-2小時不進食喝水，並搭配穴位按摩及泡腳等，就能讓頭皮與秀髮更健康。

陳信宏指出，作息規律是保護髮根的重要關鍵。他建議民眾應於晚間10-11點之間上床休息，因為太晚入睡容易使自律神經及內分泌失調，進而影響頭髮的生長與健康。此外，睡前飲食亦需留意。他提醒，睡前1至2小時內應避免過量進食或飲水，以減少腸胃蠕動過度導致輾轉難眠，同時也能避免因頻繁夜尿，而影響深度睡眠。

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陳信宏提醒，睡前1至2小時內應避免進食過量或大量飲水，以減少腸胃蠕動過度導致輾轉難眠，並避免因頻繁夜尿而影響深度睡眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對睡眠品質提升，陳信宏特別推薦「安神小儀式」。如以溫水泡腳，不僅能促進血液循環，使身體暖和，更有助於激活副交感神經，幫助身心放鬆、快速入眠。穴位按摩也是不錯的助眠方法。他建議，可按壓耳神門穴與手神門穴，幫助安定心情、舒緩焦慮；同時針對顳肌（側頭肌）進行按摩，能有效減輕腦壓、放鬆緊繃感，助你更快進入熟睡狀態。

陳信宏提醒，想要改善掉髮問題，從改善睡眠做起，是簡單又自然的方式，值得日常生活中持之以恆地實踐。

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