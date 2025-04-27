健康網》莊瑞雄腎結石急診 醫推多吃這類水果能預防

民進黨立委莊瑞雄昨（26）日因腎結石掛急診。（資料照）

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426當天痛到臉蒼白 立委莊瑞雄腎結石掛急診

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨立委莊瑞雄昨（26）日跑行程中突然劇痛臉色蒼白，台東縣黨部主委張鈺晨緊急將其送至台東馬偕醫院急診，一查竟是跟隨他10多年的0.8公分腎結石作祟。莊瑞雄說，在426這天發作無關政治，並呼籲大家多喝水。中國醫藥大學附設醫院衛教指出，預防腎結石除了要多喝水，建議多吃含檸檬酸的水果。

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中醫大附醫表示，腎結石是泌尿系統非常普遍的疾病，盛行率約為10%，男性比女性好發3倍。腎結石包含很多成份，常見的成份是含鈣的結石，其間可能是草酸或磷酸，有一種比較少見的結石是由感染所造成的，這類結石的成份叫鳥糞石或感染結石。

一般名詞上描述結石是以解剖位置的結石來命名，如腎結石、輸尿管結石及膀胱結石等。

改變生活習慣 預防結石

中醫大附醫建議以下5招預防結石：

1.多喝水：每天應該喝大約2500cc的液體，要平均分布在一天之中喝，睡前要再喝一杯水；而非一次喝很大量，而其他時間不喝。

2.鹽分攝取量不宜太高。

3.均衡的飲食但不要有過多的肉類食物。

4.多吃含檸檬酸的水果，例如鳳梨、柳橙、橘子、柚子、檸檬汁和葡萄柚等。

5.服用醫師處方藥物。

預防腎結石，醫師建議多吃多吃含檸檬酸的水果，鳳梨；示意圖。（圖取自freepik）

草酸鈣結石 飲食禁忌

至於易復發草酸鈣結石的患者，中醫大附醫表示，必須少吃甜菜根、菠菜、巧克力、黃秋葵、可可、咖啡、可樂、核桃、大黃、菠菜、草莓、茶、小麥麩、花生等，詳細食物應與醫生討論。

尿酸結石 飲食禁忌

中醫大附醫也提醒尿酸結石患者要少吃下列食物：

●肉、蛋類：雞肝、雞腸、鴨肝、豬肝小腸、豬脾、牛肝。

●魚類製品：鏈魚、馬加魚、烏魚、虱目魚、吳郭魚、白鯧魚、皮刀魚、四破魚、白帶魚、海鰻、小管、草蝦、牡蠣、蛤蜊、鯊魚、蚌蛤、干貝、小魚干、扁魚干、烏魚皮、白帶魚皮。

●豆類製品：黃豆、發芽豆類。

●蔬菜類：豆苗、黃豆芽、蘆筍、紫菜、香菇。

●油脂類：肉汁、濃肉湯汁、牛肉汁、雞精、酵母粉、火鍋濃湯。

莊瑞雄昨日因腎結石掛急診，他說，在426這天發作無關政治。（擷取自張鈺晨臉書）

莊瑞雄昨因腎結石掛急診，他也呼籲大家要多喝水。（擷取自張鈺晨臉書）

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