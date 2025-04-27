自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》莊瑞雄腎結石急診 醫推多吃這類水果能預防

2025/04/27 17:17

民進黨立委莊瑞雄昨（26）日因腎結石掛急診。（資料照）

民進黨立委莊瑞雄昨（26）日因腎結石掛急診。（資料照）

相關新聞

426當天痛到臉蒼白 立委莊瑞雄腎結石掛急診

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨立委莊瑞雄昨（26）日跑行程中突然劇痛臉色蒼白，台東縣黨部主委張鈺晨緊急將其送至台東馬偕醫院急診，一查竟是跟隨他10多年的0.8公分腎結石作祟。莊瑞雄說，在426這天發作無關政治，並呼籲大家多喝水。中國醫藥大學附設醫院衛教指出，預防腎結石除了要多喝水，建議多吃含檸檬酸的水果。

中醫大附醫表示，腎結石是泌尿系統非常普遍的疾病，盛行率約為10%，男性比女性好發3倍。腎結石包含很多成份，常見的成份是含鈣的結石，其間可能是草酸或磷酸，有一種比較少見的結石是由感染所造成的，這類結石的成份叫鳥糞石或感染結石。

一般名詞上描述結石是以解剖位置的結石來命名，如腎結石、輸尿管結石及膀胱結石等。

改變生活習慣 預防結石

中醫大附醫建議以下5招預防結石：

1.多喝水：每天應該喝大約2500cc的液體，要平均分布在一天之中喝，睡前要再喝一杯水；而非一次喝很大量，而其他時間不喝。

2.鹽分攝取量不宜太高。

3.均衡的飲食但不要有過多的肉類食物。

4.多吃含檸檬酸的水果，例如鳳梨、柳橙、橘子、柚子、檸檬汁和葡萄柚等。

5.服用醫師處方藥物。

預防腎結石，醫師建議多吃多吃含檸檬酸的水果，鳳梨；示意圖。（圖取自freepik）

預防腎結石，醫師建議多吃多吃含檸檬酸的水果，鳳梨；示意圖。（圖取自freepik）

草酸鈣結石 飲食禁忌

至於易復發草酸鈣結石的患者，中醫大附醫表示，必須少吃甜菜根、菠菜、巧克力、黃秋葵、可可、咖啡、可樂、核桃、大黃、菠菜、草莓、茶、小麥麩、花生等，詳細食物應與醫生討論。

尿酸結石 飲食禁忌

中醫大附醫也提醒尿酸結石患者要少吃下列食物：

●肉、蛋類：雞肝、雞腸、鴨肝、豬肝小腸、豬脾、牛肝。

●魚類製品：鏈魚、馬加魚、烏魚、虱目魚、吳郭魚、白鯧魚、皮刀魚、四破魚、白帶魚、海鰻、小管、草蝦、牡蠣、蛤蜊、鯊魚、蚌蛤、干貝、小魚干、扁魚干、烏魚皮、白帶魚皮。

●豆類製品：黃豆、發芽豆類。

●蔬菜類：豆苗、黃豆芽、蘆筍、紫菜、香菇。

●油脂類：肉汁、濃肉湯汁、牛肉汁、雞精、酵母粉、火鍋濃湯。

莊瑞雄昨日因腎結石掛急診，他說，在426這天發作無關政治。（擷取自張鈺晨臉書）

莊瑞雄昨日因腎結石掛急診，他說，在426這天發作無關政治。（擷取自張鈺晨臉書）

莊瑞雄昨因腎結石掛急診，他也呼籲大家要多喝水。（擷取自張鈺晨臉書）

莊瑞雄昨因腎結石掛急診，他也呼籲大家要多喝水。（擷取自張鈺晨臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中