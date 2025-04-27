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健康 > 名人健康事

426當天痛到臉蒼白 立委莊瑞雄腎結石掛急診

2025/04/27 16:15

被緊急送急診的莊瑞雄，出院仍繼續跑行程。（擷取自張鈺晨臉書）

被緊急送急診的莊瑞雄，出院仍繼續跑行程。（擷取自張鈺晨臉書）

〔記者劉人瑋／台東報導〕426這天立委莊瑞雄難過的不是國民黨的集會，而是一顆疑似跟隨他10多年的0.8公分腎結石，行程跑到一半就臉色蒼白、一臉痛苦，最後是被民進黨台東縣黨部主委張鈺晨帶往台東馬偕醫院掛急診。莊瑞雄說，此事無關政治，呼籲多喝水，特別夏天來臨更需多補充水份。

雖然聲稱自己現在已經生龍活虎，但身為目擊者的張鈺晨說，委員也是很會忍耐的人，明明臉色就很難看，還跑完行程才扶著腰說「腎臟痛」，自己發現大事不妙將他送醫，又逢假日也只能掛急診，這才照出他左側有顆結石，原來一切都是結石惹得禍。

人生結石痛難耐，此事無關藍與綠。莊瑞雄說會在426這天發作「當然跟國民黨在凱道集會無關，藍營怎麼可能影響自己」，肯定是水喝太少所致，距上次結石發作約超過10年，自己時任議員，之後在台北馬偕治療，如今卻在台東馬偕治療，也算是巧合，自己懷疑是當年沒震碎的結石，「正面看待這件事，需要呼籲大家要多喝水，特別夏天要到了更要多補充水份」。

被緊急送急診的莊瑞雄，出院仍繼續跑行程。（擷取自張鈺晨臉書）

被緊急送急診的莊瑞雄，出院仍繼續跑行程。（擷取自張鈺晨臉書）

被緊急送急診的莊瑞雄，出院仍繼續跑行程。（擷取自張鈺晨臉書）

被緊急送急診的莊瑞雄，出院仍繼續跑行程。（擷取自張鈺晨臉書）

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