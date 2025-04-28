健康網》咖啡喝太晚少睡2小時！ 醫：過了這時間別碰

研究指出，過午仍飲用咖啡，可能對夜間睡眠造成顯著影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡雖能提神醒腦，但攝取時間不當，恐嚴重干擾睡眠品質。恆新復健科診所醫師王思恒近日在其臉書專頁「一分鐘健身教室」分享研究指出，睡前飲用含咖啡因飲品，不僅延長入睡時間，增加夜醒次數，總睡眠時間也減少約2小時。建議應遵守「過午不喝咖啡」的原則，並且每日咖啡攝取量以不超過3杯為宜。

研究顯示，受試者在睡前飲用含有400毫克咖啡因的飲品後，入睡時間平均延長約45分鐘（增加200%），總睡眠時間減少約2小時（減少25%），夜間醒來次數增加4次（增加57%），且前3小時內的深層睡眠時間也減少約28分鐘。由此可見，晚間攝取咖啡因對睡眠品質有明顯的負面影響。

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王思恒指出，就寢時體內仍存在相當程度的咖啡因，將持續刺激神經系統，干擾入睡；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒指出，咖啡因在體內的平均半衰期約為5小時，這意味著飲用咖啡後，5小時內體內仍殘留約一半的咖啡因。例如，若攝取400毫克咖啡因，5小時後體內仍有約200毫克，10小時後則約剩100毫克，相當於一杯中杯咖啡的含量。因此，即便下午3點喝下最後一杯咖啡，到晚上11點就寢時，體內仍存在相當程度的咖啡因，持續刺激神經系統，干擾入睡。

基於以上研究結果，王思恒醫師建議，民眾應遵守「過午不喝咖啡」的原則，並且每日咖啡攝取量以不超過3杯為宜（以中杯拿鐵或美式咖啡為基準），以維持良好的睡眠品質與健康狀態。

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