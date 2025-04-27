健康網》從《苦盡柑來遇見你》看見長女病！ 心理師揭8特徵

心理師指出長女病的8大特質：任感強、奮發努力、愛擔心焦慮、取悅他人、容易內疚、與人的界線模糊、對家人有怨懟、難以建立成人關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身為家中的長女，您是否在生活上表現超群、喜歡將責任攬在身上？當心這是「長女病」的表現喔！暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光以韓劇《苦盡柑來遇見你》為例分享，劇中愛純及金明的角色，壓抑且懂事，恰恰符合長女病的行為表現：責任感強、奮發努力、愛擔心焦慮、取悅他人、容易內疚、與人的界線模糊、對家人有怨懟、難以建立成人關係。

長女病由來

朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文表示，「長女病」一詞出現在作者張慧慈的同名著作《長女病》中，出版後便成為熱門話題。

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近期在Netflix上映的人氣韓劇《苦盡柑來遇見你》中，也可以看見相似的情景。由韓國女星李知恩（IU）飾演的愛純及金明，前者像家裡的第二個媽媽，負責煮飯、照顧弟妹，一個人默默努力補上母職應盡的責任；後者則努力達成父母期待，自小成績優秀、循規蹈矩，從不讓人擔心。她們雖然生長在截然不同的時代背景，卻都像是在扮演一種熟悉的角色——懂事的大女兒。她們的壓抑與成熟，就非常符合「長女病」的特質。

心理師分享，《苦盡柑來遇見你》中，愛純及金明雖然生長在不同的時代背景，卻都像是在扮演一個熟悉的角色：懂事的大女兒。（圖翻攝自IG@dlwlrma）

朴世光指出，心理學上也確實將經常犧牲奉獻自己、只為成就他人的行為表現，用「長女症候群」來代稱，是一種深植於文化與家庭期待的性格輪廓，與心理傾向和成長經驗有關係。她引述擁有婚姻與家庭治療專業（LMFT）的心理專家Kati Morton的說明，列出「長女症候群」的8大特質：

長女症候群 愛操煩又易焦慮

●責任感強烈。

●奮發努力且表現超乎預期。

●愛擔心、時常感覺到焦慮。

●傾向取悅他人。

●內疚的情緒如影隨形。

●與人的界線模糊，把他人需求視為己任。

●對兄弟姊妹和父母有怨懟。

●難以建立成人關係（Adult Relationship）如：友誼、情侶、婚姻等成年人的人際關係。

長女病不是病 顧好自己是關鍵

朴世光分享，多項研究顯示，出生順序與性格的關聯微乎其微，真正影響我們的，是父母與社會如何定義我們在家庭中的角色。所以這並非只有長女身上才會出現，只是在台灣、日本、韓國等東亞社會早期發展時，重男輕女的觀念深植人民心中，因此，經常發生在排行老大的女兒身上。

朴世光說，當一個女孩從小就被期待要「懂事一點」、「幫忙弟妹」、「做個榜樣」，她內化的，往往不只是責任，而是一種長期壓抑的自我。所以，長女症候群不是病，而是一種沒人說破的疲憊，但當這個詞開始流行、開始被討論，其實也是一種療癒的開端。

朴世光鼓勵，無論是不是長女，或者是否經歷了長女症候群的責任，或許可以從現在告訴自己，「你不需要總是扮演穩定、體貼、成熟的那個人，你也可以累、可以為自己多想一點、也可以說『我不想』。」因為照顧別人之前，我們值得先把自己照顧好。

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光。（朴世光提供）

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