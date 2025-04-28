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健康網》膳食纖維不只顧腸！ 研究：降發炎護大腦

2025/04/28 08:30

專家表示，膳食纖維護腸道外，也能幫助降低神經發炎，保護大腦神經功能；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

專家表示，膳食纖維護腸道外，也能幫助降低神經發炎，保護大腦神經功能；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維除了顧腸道，還能讓腦袋更靈活！台灣營養基金會董事吳映蓉引述國外研究顯示，膳食纖維攝取量越高，認知表現更好，推測因膳食纖維能餵養腸道好菌，產生「短鏈脂肪酸」，這種神奇小分子能穿越腸道，影響大腦，幫助降低神經發炎，保護大腦神經功能，因此建議平時多吃膳食纖維，護腸又護腦。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文引述1項分析美國國家健康與營養調查（NHANES）2011–2014年資料的研究發現，在60歲以上族群中，膳食纖維攝取量越高，數字符號代換測驗（DSST）分數也越高，代表認知表現更好！

何謂DSST？吳映蓉解釋，其常用來評估注意力、反應速度、短期記憶與執行功能的認知測驗。簡單來說，受試者需要在短時間內，把每個數字配對正確的符號，例如1=△、2=◎、3=□等，再來做測驗。分數越高表示大腦處理速度快、注意力集中、記憶力好；反之，分數下降，則可能是認知退化的早期警訊之一。

專家說明，數字符號代換測驗可評估注意力、反應速度、短期記憶與執行功能，分數越高表大腦處理速度快；反之，分數下降恐是認知退化早期警訊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

專家說明，數字符號代換測驗可評估注意力、反應速度、短期記憶與執行功能，分數越高表大腦處理速度快；反之，分數下降恐是認知退化早期警訊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

膳食纖維養好菌 短鏈脂肪酸護腸、腦

那麼，膳食纖維為什麼能幫助大腦？科學家推測，膳食纖維能餵養腸道好菌，產生「短鏈脂肪酸」，這種神奇小分子能穿越腸道，影響大腦，幫助降低神經發炎，保護大腦神經功能！

吳映蓉說明，簡單來說，吃進去的纖維，不只幫腸道，也在默默強化我們的大腦！因此平日就應多吃些膳食纖維，建議每餐盡量多吃一點各種蔬菜、吃適量的水果，主食可換成全穀雜糧，蛋白質食物部分可換成豆類，小小改變，養出強大腦力！

專家建議，平日多吃些膳食纖維，建議每餐多吃點各種蔬菜、適量水果，主食可換成全穀雜糧，蛋白質部分換成豆類，護腸又護腦；示意圖。（圖取自freepik）

專家建議，平日多吃些膳食纖維，建議每餐多吃點各種蔬菜、適量水果，主食可換成全穀雜糧，蛋白質部分換成豆類，護腸又護腦；示意圖。（圖取自freepik）

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