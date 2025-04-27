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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

咖啡因過量警訊！ 德機構示警：補充劑、能量飲易爆表

2025/04/27 12:29

咖啡是常見的咖啡因來源，但德國機構警告攝取過量有健康風險，成人每日應限400毫克。（資料照）

咖啡是常見的咖啡因來源，但德國機構警告攝取過量有健康風險，成人每日應限400毫克。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕咖啡因是日常飲食常見成分，存在於咖啡、紅茶、可樂、能量飲及巧克力中。適量攝取能提神，但過量，特別是來自補充劑或兒童攝取，可能帶來健康風險。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，德國聯邦風險評估研究所（BfR）生物學家艾勒斯博士（Dr. Anke Ehlers）解釋，適量咖啡因具正面刺激效果，但高劑量恐引發盜汗、焦慮、心律不整，影響胎兒生長，嚴重過量攝取補充劑甚至可能致命。

對健康成人，單次攝取最高200毫克（mg）咖啡因通常安全（約2杯咖啡或2罐能量飲）。若分散攝取，每日總量在400毫克內普遍能耐受。不過，個人敏感度不同，常攝取者可能產生耐受性。

該機構特別提醒，對含咖啡因的食品補充劑務必格外謹慎，須嚴守建議劑量，否則易過量。艾勒斯博士指出，散裝純咖啡因粉末濃度極高，非常危險，安全單次劑量200毫克（0.2克）僅約1小撮，但1-2茶匙即可能致命。

兒童與青少年咖啡因攝取量需依體重計算：每日每公斤體重3毫克（mg）尚可接受。年幼兒童咖啡因多來自巧克力，但單從甜食攝取達危險劑量需短時間內大量食用。艾勒斯博士舉例，17公斤4歲童每日上限約50毫克，相當於半公升可樂，但這並非飲食建議（尤其考量高糖分），僅為安全參考值。能量飲咖啡因含量與咖啡相近，1罐250毫升約含80毫克。青少年飲用3罐即可能超標。

艾勒斯博士最後警告，能量飲混酒會加劇兩者對心血管系統的影響，可能引發心律不整，風險更高。

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