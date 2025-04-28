健康網》為什麼鹹蛋都用鴨蛋？ 營養師解開「蛋」生之謎

為何鹹蛋都用鴨蛋製作？營養師解答，鴨蛋脂肪含量較雞蛋高，吃起來更濃郁、更油潤，因此成了製作鹹蛋的首選；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為何鹹蛋都用鴨蛋，不能用雞蛋嗎？好食課營養師Titan林世航指出，從營養來看，1顆鴨蛋、雞蛋脂肪含量分別為10克、5克，鴨蛋脂肪含量較雞蛋高，脂肪含量大約是雞蛋的1倍，因此吃起來更濃郁、更油潤，成了製作鹹蛋的首選！

雞蛋、鴨蛋營養大比拚

雞蛋、鴨蛋營養PK！林世航在臉書粉專「好食課」發文用1圖比較，從圖中可知，同樣以1顆來看，雞蛋膽固醇較高，每顆高達214毫克，因此有高血脂者應額外留意，別過度食用；至於鴨蛋，則是熱量、蛋白質、脂肪、維生素A、維生素B12及葉酸都略勝一籌，每顆依序含有131大卡、9克、10克、685IU、1.6微克、82微克。

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營養師比較雞蛋、鴨蛋營養價值。（圖取自好食課臉書專頁）

林世航進一步說明，因鴨蛋脂肪含量較雞蛋高，1顆的脂肪含量大約是雞蛋的1倍，也讓它吃起來更濃郁、更油潤，正因為這樣，才會成為製作鹹蛋的首選。

雞蛋蛋黃膽固醇高別吃？ 國健署解答

雞蛋蛋黃膽固醇高，不利於健康？國健署曾解釋，雞蛋不是只有膽固醇，還有高品質的蛋白質，大量的微量營養素如鎂、鉀、鈣、銅、鐵、錳、鋅、膽鹼等，及維生素B群、A、E和K以及抗氧化劑如葉黃素。另，雞蛋營養成分可減少氧化自由基生成，有保護心血管效果。

國健署表示，人體血液中的膽固醇約75%由肝臟生成，約25%則由飲食中而來。其實食物中的膽固醇主要含在動物性來源的食品，如豬肉、雞肉、牛肉等，尤其以內臟類如雞心、豬心、豬腰子、豬腸、豬腦等及吻仔魚、小魚乾與蛋黃、蟹黃、魚卵等含量較高。

國健署建議，均衡飲食、適量攝取及健康烹調方法（如水煮蛋、蒸蛋、蛋花湯），減少攝取過多的油脂，並依飲食指南建議，每日攝取足夠的3份蔬菜與2份水果，搭配規律運動，無需特別限制食材的種類，以免造成相關營養素的缺乏。

國健署表示，雞蛋含有多樣營養素，且人體血液中的膽固醇僅25%則由飲食中而來，因此無需特別限制食材的種類，以免缺乏相關營養素；示意圖。（圖取自freepik）.jpg

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