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醫師投書「刺胳針」批台灣醫療瀕崩潰 中國附醫認錯道歉

2025/04/27 01:09

中國附醫深夜發出聲明，對於院內醫師投書「刺胳針」內容道歉認錯，作者已向期刊提出更正申請。（記者蔡淑媛攝）

中國附醫深夜發出聲明，對於院內醫師投書「刺胳針」內容道歉認錯，作者已向期刊提出更正申請。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國際頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）刊出讀者投書，討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，文章由中國醫藥大學附設醫院的醫師李景行、許漱白撰寫。台大醫院院長吳明賢受訪指出投書「錯誤百出」、奇美醫院加護病房醫師陳志金也在臉書發文直指這是「一篇引用錯誤數據的投書」。中國附醫昨天（26日）深夜回應，對於內容中數處錯誤，深感抱歉，作者已立即詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

陳志金直指該文章引用台灣媒體的幾篇報導，談急診壅塞、官員的不當言論、護病比、護理離職潮、薪資、COVID住院死亡率，然後結論「台灣健保瀕臨全面崩潰」作者是中部某醫學中心的一名內科住院醫師，陳志金認為該文「沒有提出任何具有實證等級的研究成果，只能當成實證等級最低的『專家意見』，參考就好」。

中國附醫深夜發出聲明，對於院內醫師在「刺胳針」投書的內容道歉認錯，作者也已向期刊提出更正申請。（記者蔡淑媛翻攝）

中國附醫深夜發出聲明，對於院內醫師在「刺胳針」投書的內容道歉認錯，作者也已向期刊提出更正申請。（記者蔡淑媛翻攝）

中國附醫發聲明澄清說明，文內描述到台灣COVID-19的住院病人，死亡率58.2％。此處引用長庚醫院2025年發表於《Infection and Drug Resistance》的文章，其原文為長庚醫院COVID-19極為嚴重須插管治療的患者中，有58.2％的病人為感染Omicron，並非死亡率；其二，提到台灣護理人力為每萬人有62位，此處有誤，應該是2021年時，台灣每萬人有78位護理人力。

院方指出，該文最後，原投稿的附件應為一個描述健康照護體系，各成員的交互作用，意在呈現照護體系的密切連結；惟於刊出過程中因不明因素導致附件誤植，對於數據引用錯誤，造成台灣醫界困擾，作者深感抱歉，已立即詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

中國附醫說，針對文章中提及後疫情時代因複雜病況帶來的醫療照護壓力，政府非常重視此問題，且已經由衛福部多次召開會議，與台灣各界及醫療院所溝通、建制有效因應策略。包括：1、加強推動院際間資源及轉診疏通，有效解決急診壅塞現象；2、針對護理與急診團隊提供特別加給，實質鼓勵為國人重症把關的第一線勞苦功高的急診醫護同仁；3、全面建制及持續推動醫療轉診作業、提升各級醫院的實質功能。

院方說，台灣健保實施以來、為台灣民眾所帶來超高標的健康照護、一直都是世界的標竿、也是全球的學習對象，院方除感謝衞生主管單位的肯定與支持外、更會積極且全力配合衞福部、健保署的制度、對內鼓勵支持員工、改善員工工作環境、持續提升醫療照護品質，對外強化與各級醫院的聯絡系統、建制共同照護群、即時且有效的提供民眾更優質的醫療保障。

陳志金醫師臉書發文直指這篇中國附醫醫師投書「刺胳針」讀者投書是「一篇引用錯誤數據的投書。」（翻攝自臉書）

陳志金醫師臉書發文直指這篇中國附醫醫師投書「刺胳針」讀者投書是「一篇引用錯誤數據的投書。」（翻攝自臉書）

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