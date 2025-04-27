健康網》被撞後幾小時才肚子痛 小心十二指腸鈍傷會要命

醫師提醒，十二指腸鈍傷不易察覺，嚴重恐導致穿孔、腹膜炎或敗血症，呼籲民眾若突發腹痛合併嘔吐，應儘速就醫；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕發生車禍或強烈撞擊後，沒外傷不會痛千萬別輕忽！腸胃科醫師鄭泓志提醒，有些內傷並不會立即出現症狀，例如「十二指腸鈍傷」就是其中一種隱藏性傷害。這類傷害往往不易察覺，通常在事故發生後3至6小時，甚至1天後才會引發劇烈疼痛。嚴重恐導致穿孔、腹膜炎或敗血症，呼籲民眾若突發腹痛合併嘔吐，應儘速就醫。

桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，十二指腸位於後腹腔，平時不易直接受傷，但當腹部遭受劇烈撞擊，如車禍正面撞擊、跌倒或運動碰撞，可能引發腸系膜出血，進一步造成腸道血液循環受阻。

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鄭泓志補充，除了十二指腸鈍傷，臨床上還有其他肚子痛需即刻就醫的情況：

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●即使當下沒有外傷，仍可能導致延遲發作的腹痛：如果伴隨持續嘔吐、腹部腫脹、壓痛 、低血壓或休克，除了可能是十二指腸鈍傷，也有可能是胃破裂、胰臟損傷等危險狀況。

醫師提到，如果伴隨持續嘔吐、腹部腫脹、壓痛、低血壓或休克，除了可能是十二指腸鈍傷，也有可能是胃破裂、胰臟損傷等危險狀況；示意圖。（圖取自shutterstock）

●上腹劇痛，痛到冒冷汗：如果吃完油膩食物後，右上腹突然劇痛、噁心、嘔吐，甚至痛到冒冷汗，可能是膽囊炎或膽結石發作。如果還有黃疸（皮膚變黃）、發燒，則可能是膽管或肝臟發炎，這類情況可能會惡化為膽管阻塞或細菌感染，必須盡快檢查肝膽功能，避免併發症發生。

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●劇烈腹痛到無法動彈，甚至影響呼吸：如果腹痛像刀割般劇烈，一動就更痛，甚至不敢深呼吸，要小心可能是胃或腸道穿孔。當腸胃破裂，消化液或細菌會流入腹腔，引發腹膜炎，這是一種嚴重的感染，可能會快速惡化，甚至影響心肺功能。

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●突然劇烈胃痛，伴隨黑便或嘔血：如果胃痛突然加劇，並伴隨黑色柏油狀大便或嘔吐咖啡色液體，這通常是胃潰瘍或食道靜脈瘤破裂出血的警訊。這類出血可能發生在長期胃病未治療的患者，或因肝硬化影響消化道靜脈，導致血管破裂，若未及時處理，可能會導致大量出血和休克。

鄭泓志強調，即使車禍後沒有外傷或明顯症狀，還是要密切觀察身體狀況，如果有突發的肚子痛加上嘔吐，請不要拖延，也不要吃止痛藥掩蓋症狀，記得儘快到腸胃科門診讓醫師詳細評估。透過超音波、胃鏡、腸鏡、電腦斷層（CT）就可以確定真正的原因，及早治療避免更嚴重的併發症。

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