健康網》病毒疣長臉上 MMR疫苗注射患部除病灶

藥師說明，病毒疣是感染人類乳突病毒（HPV），透過接觸傳染，因此出入公共場所要注意個人衛生，避免打赤腳、共用毛巾、保持腳底乾燥等；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）除了預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹外，竟還有其他神奇功效！彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享個案，有患者來領MMR疫苗，但不是要打手臂，而是醫師要直接注射臉部病灶上，因為她感染頑固型病疣，一般治療無效，只好採「病灶內免疫治療」。

預防病毒疣 避免打赤腳、共用毛巾

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文說明，病毒疣是人類乳突病毒（HPV）感染造成的，透過接觸傳染，潛伏期長，常常不小心就中招了。常見治療像是：水楊酸藥膏、冷凍治療、電燒、化學藥劑等。如果都沒效，就可以考慮像MMR疫苗這種「病灶內免疫治療」。

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病灶內免疫治療簡單來說，就是直接把疫苗或抗原（像是MMR疫苗）打進病灶處。大約3週打1針，最多打5次。有研究證實效果比單純打安慰劑效果好很多。

洪正憲提醒，公共場所要注意個人衛生，避免打赤腳、共用毛巾，記得保持腳底乾燥。如果不小心感染病毒疣，越早治療效果越好，也比較不會傳染給家人朋友。

針對病毒疣，藥師指出，如果常見治療像是水楊酸藥膏、冷凍治療、電燒、化學藥劑等都沒效，就可以考慮像MMR疫苗這種「病灶內免疫治療」；情境照。（圖取自shutterstock）

MMR禁忌、注意一次看

衛生福利部疾病管制署提醒，有3種人禁止接種MMR疫苗，包含：先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者、孕婦、已知患有嚴重免疫缺失者（包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴癌等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者）。另也提醒以下族群注意：

●發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

●最近曾輸血或接受其他血液製劑者（如免疫球蛋白），應詢問原診治醫師何時可接種MMR。曾有血小板低下症或血小板缺乏紫斑症的疾病史者，宜請醫師評估。

●接受結核菌素測驗者，如未於接種前或接種當天接受測驗，應於接種一個月後再進行測驗。

●女性接種4週內應避免懷孕。但疫苗施打後4週內發現懷孕，不應被視為中止懷孕之適應症。

●已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後留觀30分鐘。

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