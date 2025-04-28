健康網》和菓子vs西式甜點 醫：吃「它」超肥還傷心血管

想吃下午茶卻怕胖，醫師推薦選擇日本傳統甜點（和菓子），會比起西式甜點更好，前者成分通常很單純，幾乎是碳水化合物，脂肪少；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重期間想吃下午茶卻怕胖？減重醫師蕭捷健指出，選擇日本傳統甜點（和菓子），會比起西式甜點更好，前者成分通常很單純，幾乎是碳水化合物，脂肪少；後者多含奶油和鮮奶油，像是1片鮮奶油蛋糕脂肪可能就高達25克，熱量逼近1碗飯。並提醒，許多西點標榜植物性奶精，以植物油如棕櫚油為基底，更是健康地雷。

日式甜點 普遍碳水化合物多脂肪少

為什麼傳統日式甜點比起西式甜點更好？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，關鍵就在於脂肪含量差很大。和菓子的成分通常較單純：豆沙餡、糖、米粉或葛粉，幾乎都是碳水化合物，脂肪非常少。像是最中餅、水羊羹、糰子，每份的脂肪甚至低於0.5克；大福也只落在0.3至0.6克之間。

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他指出，如果到日本旅行，常常一天就走上好幾萬步，吃下去的糖也比較容易被肌肉拿去當作肝糖儲存起來。只要吃完多走走路、逛個街，這些甜點的糖分也能幫你補充活動能量，不容易囤積成脂肪。

醫師指出，在西式甜點中，一片看起來輕飄飄的鮮奶油蛋糕，碳水化合物和菓子差不多，脂肪卻可能高達25克以上；示意圖。（圖取自freepik）

西式甜點 常是糖+脂肪爆卡組合

至於西式甜點，奶油、鮮奶油、蛋和麵粉是基本班底，其中奶油和鮮奶油的脂肪濃度都非常高。一片看起來輕飄飄的鮮奶油蛋糕，碳水化合物和菓子差不多，脂肪卻可能高達25克以上。尤其是脂肪和糖這種組合，更容易讓身體儲存脂肪，以熱量來看，25克脂肪就快要多一碗飯了。

蕭捷健提醒，許多超市賣的西點標榜植物性奶精，完全是健康地雷，比奶油還要糟糕許多。很多植物性替代品是棕櫚油，會造成慢性發炎，對心血管健康的傷害更大，呼籲減重族也可以自行檢視手邊蛋白粉是不是有添加。

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