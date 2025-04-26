台灣醫師投書「刺胳針」 邱泰源：錯誤內容打擊士氣

衛福部長邱泰源受訪時強調，面對外界批評，衛福部一向虛心檢討，但此篇投書有許多錯誤引述，打擊一線醫護人員士氣，政府將正式向Lancet提出回應與澄清，捍衛台灣健保的努力。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國際期刊「刺胳針」（The Lancet）今（26日）刊出一篇由台灣醫師投書的短文，直指台灣醫療體系因人力短缺、急診壅塞、政策失靈而「瀕臨崩潰」，引發熱議。對此衛福部長邱泰源晚間受訪時強調，面對外界批評，衛福部一向虛心檢討，但此篇投書有許多錯誤引述，打擊一線醫護人員士氣，政府將正式向Lancet提出回應與澄清，捍衛台灣健保的努力。

針對投書中提到Omicron疫情期間台灣住院COVID-19患者的死亡率高達58.2％，遠高於日本的12.5％。邱泰源澄清，2022年Omicron流行期間，台灣確診885萬例、死亡約1萬4600人，致死率0.16％，低於同期日本的0.2％。他直言，用錯誤數據批評台灣醫療體系，對長期投入防疫、守護國人健康的醫護人員「非常不公平。」

請繼續往下閱讀...

在護理人力問題上，邱泰源也反駁投書內容。邱泰源說，目前台灣每萬人口護理師人數達83人，並非投書所稱的62人，雖然仍有進步空間，但在人力水準上是全球前段班。他也說，政府會持續投入資源，推動12項改善護病比與補助政策，提升護理環境、強化人力。

至於投書中指控政府官員在社群媒體上對疲憊急診醫師態度輕蔑，邱泰源回應，相關官員實際上非常努力，積極協調、推動解決急診壅塞問題。他強調，台灣健保制度已運作30年，是國際少數真正實現全民醫療覆蓋（Universal Health Coverage）的國家典範。

邱泰源也重申，今年健保總額突破9千億元，年增幅達8.5％，創歷史新高，政府對健保的改革從未停歇，像是明天要登場的「健康台灣論壇」，從總統賴清德、行政院到衛福部，都是日以繼夜，以人民健康為目標持續努力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法