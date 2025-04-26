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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》左邊的蛋蛋比較熱！ 研究：因多數人GG偏左

2025/04/26 19:11

研究發現，多數男性的左側陰囊溫度會比右側稍微高一些，推測是因多數人的陰莖偏左；示意圖。（圖取自shutterstock）

研究發現，多數男性的左側陰囊溫度會比右側稍微高一些，推測是因多數人的陰莖偏左；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性的睪丸，跟女性的卵巢並不一樣，當溫度過高時，會導致睪丸細胞凋亡、精子受損，甚至是「癌化」。不過三重宏仁醫院泌尿科主任曲元正分享，2019年的搞笑諾貝爾獎發現，多數男性的左側陰囊溫度會比右側稍微高一些，推測是多數男人（約89%）的陰莖偏左，由於陰莖具有豐富血流會間接加熱陰囊，導致左邊蛋蛋更熱。

曲元正在臉書專頁「泌尿外科 曲元正醫師」發文說明，陰囊是蛋蛋重要的保護傘，不僅是蛋蛋的散熱器，同時也對睪丸有保護效果，人體陰囊結構，是為了保障精子活性，據過去研究統計顯示，陰囊溫度每升高1度精蟲濃度就會降40%，這也是為什麼男性需要特化出「陰囊」的組織構造，讓相對不耐熱的睪丸，維持在體外。

曲元正說，除了多數男人陰莖偏左，才讓左側蛋蛋溫度偏高外，還因左側與右側陰囊血管結構差異，間接導致左邊的蛋蛋溫度稍微高一些，根據該篇研究統計指出，左右陰囊溫度差異大約只有0.2°C，因此並不影響左右側蛋蛋精蟲的活性。

NG行為讓精蟲失去活性

●久坐的工作型態。

●將筆電放在大腿上使用。

●泡溫泉、三溫暖時間太長。

●騎單車時間過久。

●工作環境溫度太高。

●穿過緊的內褲或緊身牛仔褲。

曲元正提到，不只上述NG行為，男性也可能因為疾病，如精索靜脈曲張、隱睪症，造成睪丸溫度提升，降低精蟲品質，因此最後提醒各位男性朋友要定期自摸檢查蛋蛋溫度，如果感覺陰囊異常溫暖或悶熱，甚至出汗潮濕、陰囊皮膚出現紅腫和搔癢、睪丸輕微疼痛熱脹都有可能是「蛋蛋正在燒」的徵兆，建議要儘速尋求泌尿科醫師進行完整檢查，別等到影響到精子活性，後悔莫及。

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