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健康 > 名人健康事

健康網》富邦投手曾峻岳突然流鼻血 別輕忽鼻血！

2025/04/26 17:41

富邦投手曾峻岳日前比賽時突然流鼻血。（記者王藝菘攝）

富邦投手曾峻岳日前比賽時突然流鼻血。（記者王藝菘攝）

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健康網》流鼻血別輕忽！ 出現「這類」症狀當心癌上身

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕富邦悍將終結者曾峻岳近日在比賽中突然流鼻血，喊暫停後把止血棉條塞入鼻孔後繼續比賽。曾峻岳說明，自己有鼻子過敏，且當時天氣太熱就流鼻血了。且他從國中開始就這樣，季節轉換或空氣品質不佳時，便會流鼻水或打噴嚏。只要簡單止血就能繼續打球。

流鼻血的經驗，大家多少都有。健保署表示，鼻腔黏膜中的微細血管分布很密，是很敏感且脆弱的，容易破裂而導致出血。流鼻血是一種相當常見的症狀，可以出現在各種年齡層、各種時間和季節。

富邦投手曾峻岳自承是過敏體質，到特定季節便較容易流鼻水或鼻血，從小就這樣。（記者林正坤攝）

富邦投手曾峻岳自承是過敏體質，到特定季節便較容易流鼻水或鼻血，從小就這樣。（記者林正坤攝）

健保署說明，大部分的鼻腔黏膜出血會由鼻孔流出，同時也可能因姿勢不對而發生鼻血倒流至口腔或食道，甚至氣管，而引發窒息的危險。

健保署說明，鼻子發炎、鼻子癢（如鼻過敏、鼻竇炎）而時常挖鼻孔、擤鼻涕、打噴嚏及用力咳嗽等，是造成鼻子反覆出血的原因。車禍、打架、被球擊中鼻部等引起的鼻部外傷也會流血。也有因為凝血功能受損而流鼻血，如白血病（血癌）、血友病、肝功能不全等。還有腫瘤也會造成鼻出血，其中以鼻咽癌最常見。流鼻血的量可多可少，少到鼻涕裡只夾雜一點血絲；多的話，還可能會因為流血過多而引起休克；經常反覆出血則會造成貧血。

流鼻血可以預防，健保署提出幾項建議：

●減少挖鼻孔、擤鼻涕的動作；如有鼻過敏、鼻竇炎的現象也要提早治療。

●控制血壓，選擇低脂、低膽固醇的食物。

●增加空氣濕度，補充維他命Ｃ、K及鐵質。

●戒菸，避免鼻腔黏膜乾燥。

●因含有「阿斯匹靈」的藥會干擾血液凝結，容易流鼻血的患者，除非必要，盡量少服用阿斯匹靈，另外，少吃富含水楊酸的食物，這是類似阿斯匹靈的物質，包括咖啡、茶、杏仁果、蘋果、杏果、藍莓、黑莓、小紅莓、薄荷、櫻桃、葡萄、葡萄乾、桃、梅、番茄及黃瓜。

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