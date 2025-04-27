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健康網》每天吸「1植物」15分鐘！ 醫：提神護腦還能顧口腔

2025/04/27 10:27

醫師引述研究指出，聞薄荷被發現能活化嗅覺、免疫、大腦三重防線，降發炎、保護神經、提升記憶力，甚至維持口腔健康等；示意圖。（圖取自freepik）

醫師引述研究指出，聞薄荷被發現能活化嗅覺、免疫、大腦三重防線，降發炎、保護神經、提升記憶力，甚至維持口腔健康等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕獨特的清涼與芬芳，許多飲食如青草茶、或生活用品如口香糖都能看到薄荷的蹤跡。醫師張家銘引述研究指出，薄荷被發現能活化嗅覺、免疫、大腦三重防線，降發炎、保護神經、提升記憶力，甚至維持口腔健康等。建議可自行種植薄荷盆栽放陽台，或準備薄荷精油，少量滴在擴香機或手帕上，每天聞10至15分鐘，幫大腦充電也讓免疫升級。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，薄荷裡含有關鍵成分「薄荷醇」（Menthol），進到身體後除了帶來清涼感，還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。是維持腦袋靈活度、提升身體防禦力的小分子大功臣。

獨特涼感 讓大腦和免疫系統都醒來

科學家發現，只要透過吸氣，把薄荷醇的氣味吸進去，嗅覺系統馬上就啟動，接著就像打開一條直達大腦和免疫細胞的高速公路，讓整個系統動起來。只要嗅覺正常，這條路暢通無阻，我們的大腦可以更快處理訊息，免疫系統也會更敏捷。反過來，如果嗅覺功能不好，這條路斷了，記憶力和身體的防禦力，也會跟著變差。

張家銘進一步指出，薄荷醇會讓人感覺涼是因為它開啟了細胞裡一種叫TRPM8的冷感受器，這個受器不只感應涼感，還會引發一連串的鈣離子訊號，促使神經細胞更靈活、免疫細胞更有活力。形同身體裡多了一個小型通訊中心，幫我們把神經系統和免疫系統的合作變得更流暢、更有效率。

除了種植薄荷植栽，也可以製作薄荷精油，少量滴在擴香機或手帕上，每天放鬆10至15分鐘，幫大腦充電也讓免疫升級；示意圖。（圖取自freepik）

除了種植薄荷植栽，也可以製作薄荷精油，少量滴在擴香機或手帕上，每天放鬆10至15分鐘，幫大腦充電也讓免疫升級；示意圖。（圖取自freepik）

小鼠實驗 聞薄荷減少認知功能下降

張家銘提到，發表在2023年期刊 《Frontiers in immunology》研究發現，只要讓小鼠短時間反覆吸入薄荷醇，大腦前額葉皮質裡兩種很麻煩的發炎激素 – 白細胞介素-1β（IL-1β）和白細胞介素-6（IL-6）就會明顯下降。這兩個激素，早就被證實跟認知功能退化、阿茲海默症的進展有關。

更讓人驚喜的是，即使在小鼠模型裡，只要每個月固定吸入薄荷醇，持續6個月，竟然能夠明顯減少認知功能的下降、記憶表現變得更好。當我們每天給自己一點薄荷刺激，等於是在幫大腦滅火、減緩慢性發炎。時間一久，記憶力自然就更穩、更強。

不只大腦 口腔健康也一併顧到

張家銘補充，薄荷醇還有一個意想不到的好處，它能對抗壞菌，像是齲齒的細菌（Streptococcus mutans），薄荷醇可以破壞它們的生物膜，讓細菌不容易聚集成群作亂。口腔健康和全身發炎狀態是連在一起的，口腔沒事，身體發炎也會少很多，連大腦也跟著受益。

他也總結，人生的改變不是靠什麼大工程，而是這種看起來微不足道、但每天默默累積的習慣。因為真正的健康，從來都不是偶然，而是日復一日，自己願意照顧自己，種出來的。

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