南市增第2例境外移入登革熱確診病例 自菲律賓返國

南市新增第2例境外移入登革熱確診病例。為防止孳生病媒蚊，民眾務必清除居家環境的孳生源及積水處。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今（26）日公布新增1例境外移入登革熱確診，為永康區正強里60多歲本國籍男性，赴菲律賓探親期間即出現相關症狀，返國後仍覺不適，快篩檢驗為NS1陽性通報。

衛生局指出，60多歲本國籍男性，於4月1至23日到菲律賓探親，21日出現頭痛、關節痛、肌肉痛及食慾不振等症狀，23日返國後即返回台南住處，24日身體不適至高雄榮民總醫院臺南分院急診後返家，25日症狀持續，故至永康奇美醫院就醫，經評估予以快篩試劑檢驗為NS1陽性通報。

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登革熱防治中心接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所等防疫團隊，針對通報個案居住地進行緊急噴霧罐防治和民眾衛生教育、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，清除積水容器5個、無陽性容器，現場掃蚊未查獲斑蚊，確診後規劃相關化學防治作業。

市長黃偉哲表示，截至今（2025）年4月26日，國內已累計46例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、菲律賓及越南。提醒醫療院所提高警覺，發現病患有疑似症狀者，主動詢問落實TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），並使用登革熱NS1快篩試劑、即時通報。

登革熱防治中心主任尤天厚提醒，民眾於出國前先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時務必加強防蚊措施，選擇有紗門、紗窗的房舍居住；返國後14日內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史及接觸史。

南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，登防中心派員前往確診者居住地進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查等措施。（台南市政府提供）

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