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南市增第2例境外移入登革熱確診病例 自菲律賓返國
〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今（26）日公布新增1例境外移入登革熱確診，為永康區正強里60多歲本國籍男性，赴菲律賓探親期間即出現相關症狀，返國後仍覺不適，快篩檢驗為NS1陽性通報。
衛生局指出，60多歲本國籍男性，於4月1至23日到菲律賓探親，21日出現頭痛、關節痛、肌肉痛及食慾不振等症狀，23日返國後即返回台南住處，24日身體不適至高雄榮民總醫院臺南分院急診後返家，25日症狀持續，故至永康奇美醫院就醫，經評估予以快篩試劑檢驗為NS1陽性通報。
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登革熱防治中心接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所等防疫團隊，針對通報個案居住地進行緊急噴霧罐防治和民眾衛生教育、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，清除積水容器5個、無陽性容器，現場掃蚊未查獲斑蚊，確診後規劃相關化學防治作業。
市長黃偉哲表示，截至今（2025）年4月26日，國內已累計46例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、菲律賓及越南。提醒醫療院所提高警覺，發現病患有疑似症狀者，主動詢問落實TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），並使用登革熱NS1快篩試劑、即時通報。
登革熱防治中心主任尤天厚提醒，民眾於出國前先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時務必加強防蚊措施，選擇有紗門、紗窗的房舍居住；返國後14日內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史及接觸史。
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