嘉基公益路跑 所得投入雙福醫院與長照籌建

嘉基資訊室資訊管理師劉偉正（左）騎著電動輔助車參與21公里半馬體驗活動。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院歡慶67週年，今（26）日舉行「嘉基愛+1八福公益路跑」，吸引約1800人參與，參賽者不僅能暢快奔跑，亦可深入體驗嘉義在地美食與文化魅力；戴德森醫療財團法人董事長高堂恩表示，路跑報名費與收入，將全數投入雙福醫院與社福長照設施的籌建，守護高齡長者及慢性病患者健康。

此為嘉基首度舉辦公益路跑活動，規畫21公里半馬及11公里 、3公里體驗跑，從嘉縣表演藝術中心出發，途經興建中的雙福醫院、民雄鬼屋、大潭岳湖、三隻小豬觀光農場等景點及8個補給站，約1800人參與，場面壯觀。

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嘉基院長陳煒表示，首度舉辦路跑活動就獲得民眾與機構夥伴的熱烈回響，醫院未來每年都會繼續舉辦，提倡全民運動，促進民眾的健康，並藉此讓同仁紓壓，營造更健康幸福的醫療與社會環境。

值得一提的是，罹患腦性麻痺的嘉基資訊室資訊管理師劉偉正也騎著電動輔助車參與21公里半馬體驗活動。他說，從沒想過有朝一日能參與馬拉松比賽，此次醫院舉辦活動，他鼓起勇氣報名，有機會圓夢，也鼓勵所有身心障礙者，「有夢，就勇敢去實踐！」

跑者出發前在嘉縣表演藝術中心進行暖身。（嘉基提供）

嘉基歡慶67週年，「嘉基愛+1八福公益路跑」開跑。（嘉基提供）

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