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健康網》減肥怎麼都沒用？小心「壓力胖」惹禍！醫：應利用非飲食方法紓壓

2025/04/27 09:31

趙世晃指出，現代人生活壓力大，不少人在緊張、焦慮時會出現「狂吃」的行為，導致體重失控；情境照。（圖取自freepik）

趙世晃指出，現代人生活壓力大，不少人在緊張、焦慮時會出現「狂吃」的行為，導致體重失控；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥減不下來？肚子和下半身特別容易囤積脂肪？這很可能不是單純飲食問題，而是「壓力胖」在作怪。台中大里仁愛醫院代謝減重中心主任趙世晃指出，現代人生活壓力大，不少人在緊張、焦慮時會出現「狂吃」的行為，導致體重失控。他建議應透過非飲食的紓壓方法放鬆心情，如聽音樂、運動、睡覺等。可避免利用飲食緩解壓力，必要時建議尋求減重門診的專業協助。

趙世晃在臉書專頁「減重代謝 趙世晃醫師的易瘦心法」發文分享，壓力與體重之間存在一種惡性循環：壓力大造成食慾暴增，熬夜或身體疲憊時，更容易藉由進食尋求安慰，當減重失敗時，心理壓力又再度上升，導致暴食行為更加頻繁。

趙世晃提到，想要真正擺脫壓力型肥胖，必須從源頭改善。首先是放鬆心情，找回身心的平衡。聽音樂、運動、睡好覺、與好友交流、旅遊、閱讀、行善、拜拜、接受身心諮商、說好話、甚至大叫大哭，都是情緒出口的好方式。透過這些非飲食的紓壓方法，可以減少用食物來逃避壓力的依賴。

趙世晃補充，如果壓力胖持續影響健康，建議尋求減重門診的專業協助，讓身心重回穩定狀態。飲食方面，應練習慢食、以蔬食為主、減少糖分攝取，並適量增加蛋白質。此外，規律運動也是不可或缺的一環，應每天運動30分鐘，參加運動團體會更有動力！。

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