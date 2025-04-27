健康網》維生素D能預防疾病？ 研究：僅建議4情況補充

目前文獻僅建議：1-18歲的兒童、75歲或以上的成年人、孕婦、患有糖尿病前期的成人，補充維生素D，也許能在預防疾病方面獲得好處；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕從促進骨骼健康，到防癌症、糖尿病、心血管疾病等，各種推薦維生素D的廣告，把維生素D講得好像補充了就能飛天遁地、無所不能。然而內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，2025年4月刊登在《美國醫學會雜誌》的文獻，僅建議：1-18歲的兒童、75歲或以上的成年人、孕婦、患有糖尿病前期的成人，補充維生素D，也許能在預防疾病方面獲得好處。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，現在打開電視或手機，能看到各種推薦維生素D的廣告，但是都有醫學實證嗎？或者都是「智商稅」呢？不妨參考文獻所建議補充的4種情況：

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●1-18歲的兒童：補充維生素D可預防營養性佝僂病、並降低呼吸道感染（例如肺炎）的風險。臨床試驗中使用的平均每日劑量為1200 IU。（條件性建議；低證據等級）

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●75歲或以上的成年人：死亡風險可能會降低。臨床試驗中補充維生素D的平均每日劑量為 900 IU。

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●孕婦：可能降低子癇前症、子宮內死亡、早產、小於胎齡兒出生和新生兒死亡的風險。臨床試驗中使用的補充維生素D的平均每日劑量為2500 IU。（條件性建議；中等證據等級）

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●患有糖尿病前期的成人：補充維生素D有潛力能降低發展為糖尿病的風險。臨床試驗中使用的平均每日劑量為3500 IU。（條件性建議；中等證據等級）

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蔡明劼說，文獻中也提到，一般健康兒童和成人，不建議例行性的檢查血清 25（OH）D（條件性建議；非常低證據等級）。健康人應攝取每日建議量的維生素D（1-70 歲為600 IU；70-74歲為800 IU）。除了食物來源的維生素D之外，也可以攝取強化食品、複合維生素、或口服補充劑，用來經驗性地補充維生素D。

蔡明劼強調，這篇文獻主要針對的是「維生素D預防疾病」，目前已知補充維生素D對一些骨骼相關疾病確實有治療效果，不在這篇討論範圍內。至於號稱維生素D能夠預防癌症、預防失智症、甚至能減肥之類的說法，現階段都屬於證據不足，有待後續研究來證明。

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