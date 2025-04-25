健康網》斷食可以抗老？ 醫：老年人應避免 均衡飲食與運動更有效

醫師指出，體重標準的老年人應均衡飲食，適度運動，才能健康抗老。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常看到推崇用斷食、節食抗老化的說法，真的有用嗎？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸分享，研究顯示，果蠅、老鼠在熱量限制下，會啟動抗老化機制。但不建議大家都餓肚子，尤其是「不肥胖」的老年人。太多的脂肪會危害身體健康，但過少的脂肪帶來的危害遠超於限制熱量的好處。建議體重標準的老年人應均衡飲食，適度運動，才能健康抗老。

許哲綸在臉書粉專「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」中提到，台灣的真實數據顯示，老年人的BMI在24左右（過重標準邊緣），是最長壽的區間。過多的脂肪固然對身體有害，但適量的脂肪可以幫助抵抗疾病，渡過危機，這對老年人尤為重要。

請繼續往下閱讀...

許哲綸提醒，過低的體重和熱量攝取常伴隨肌少症和骨質疏鬆，這些危害可能遠超過限制熱量的好處。對「肥胖」的人來說，減少熱量一定有幫助。但對體重標準的老年人來說，均衡營養和充分運動更為重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法