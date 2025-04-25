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健康網》打「顯影劑」會傷腎？ 食藥署：3-7天會漸漸回復

2025/04/25 20:08

食藥署指出，如果了顯影劑後48小時內發生腎臟損傷，通常在注射3-7天後，腎功能會漸漸回復；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署指出，如果了顯影劑後48小時內發生腎臟損傷，通常在注射3-7天後，腎功能會漸漸回復；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進行影像檢查時，為了讓畫面更清楚，可能會使用「顯影劑」來增加影像的對比度，讓影像變得更清晰，以協助醫師判斷。不過食藥署表示，以前曾把打了顯影劑後48小時內發生腎臟損傷，稱作「顯影劑腎病變（CIN）」，常見的臨床表現為血中肌肝酸，在48小時內爬升0.3mg/dL，或升高至基線值1.5倍以上，不過通常在顯影劑注射後3-7天腎功能會漸漸回復。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，由於顯影劑腎病變的因果關係，需要經過縝密的臨床評估才能排除其他可能的原因，因此美國放射學會建議改以「顯影劑相關的急性腎損傷」做為新的術語，因為腎功能變差不一定顯影劑造成的，也可能是其他原因。

顯影劑急性腎損傷 2機轉

食藥署表示，顯影劑相關的急性腎損傷（CA-AKI）的風險因子包括腎功能不全、糖尿病等，其成因可能源於兩個機轉：

●顯影劑本身的細胞毒性對腎小管細胞造成損害，較常發生於高滲透壓的顯影劑。

●腎臟血管在注射顯影劑之後收縮，使腎髓質缺氧，進而導致腎小管壞死。

防顯影劑急性腎損傷 可以這樣做

食藥署指出，在必須使用顯影劑的情境下，醫師通常會給予最少的足夠劑量。另外，在注射顯影劑前，可以避免使用非固醇類的消炎止痛劑（NSAIDs），並給予適當的輸液，來預防顯影劑引起急性腎損傷。

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